Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan´ın ekmeğine yağ sürme

Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamasına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu kompleksini aş artık. İnsanları olmayan bir sorun üzerinden ayrıştırma. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürme. Ufak hesaplarla başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma. Senin Erdoğan'dan ne farkın var? Hiçbir farkın yok" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, 'Halk Buluşması' ziyaretleri kapsamında geldiği Kırşehir'de basın mensuplarına açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına değinen İnce, "Ana muhalefetin genel başkanı bir anda gündemi değiştirdi. Kapanmış, çözülmüş bir sorun. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de çocuklar yanıma geldiler, fotoğraf çekinmek istediler. Benim çocuğumdan ufak bunlar. İkisi başörtülü biri açık. Fotoğrafımızı çektirdik, hiçbir problemleri yok. Toplum bunu çözdü ama ne yazık ki bir anda hayat pahalılığı, her şey unutuldu. Yeniden bir sorun varmış gibi gündeme geldi. Sayın Kılıçdaroğlu sıkıştığı zaman Erdoğan, imdadına yetişiyor; Erdoğan sıkıştığı zaman ise Kılıçdaroğlu imdadına yetişiyor" dedi.

Türkiye'deki muhalefeti eleştiren İnce, "İktidar muhalefetin, muhalefet de iktidarın destekçisi. Bu iktidarın karşısında gençlere umut olamayan, yeni şeyler söyleyemeyen ve her yaptığı icraatı iktidara yarayan bir muhalefet var. 20 yıldır başörtüsünden siyasi bir rant elde etmiş bir iktidar var. 20 yılın sonunda 'Bu siyasi ranttan ben de pay almaya çalışayım' diyen akılsız bir muhalefet var" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU'NUN DA ERDOĞAN'IN DA TÜRKİYE'DEN HABERİ YOK'

İktidar ve muhalefet partilerine seslenen İnce, "Türkiye'nin dört bir yanını gece gündüz dolaşan birisi olarak söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'ın da Türkiye'den haberi yok. Biri sarayında yaşıyor öbürü de genel merkezindeki odasında. Toplumu görmüyorlar. Sokaklarda böyle bir sorun yok, okullarda böyle bir sorun yok, hastanede böyle bir sorun yok. Halkın geçim sıkıntısı var. Türkiye'de devlet çökmüş, kurumlar çökmüş ama cemaat sevici bir iktidar ile cemaat sevici bir muhalefet var. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin böyle bir sorunu yok ama neden bunu yapıyor? Siyasi kompleksiyle yapıyor. Bu siyasi kompleksini ne yazık ki terk edemedi. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kompleksini aş artık. İnsanları olmayan bir sorun üzerinden ayrıştırma. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürme. Ufak hesaplarla başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma. Senin Erdoğan'dan ne farkın var? Hiçbir farkın yok. İktidara ve muhalefete bir önerim var. Kadınlara yönelik iyi bir iş yapmak istiyorsanız Memleket Partisi'nden kopya çekin" dedi.

'CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İSTİYORUM'

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının kendisi olduğunu söyleyen İnce, "Bu millet bana 100 bin imza verirse cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Diğerleri gibi bizim partimizin grubu olmadığı için 20 milletvekili olmadığı için biz kolay aday olamıyoruz. İktidara sesleniyorum; imza vermeyi kolaylaştırmanız lazım. İlla seçim kuruluna gitme şartını kaldırmak lazım. Her işlemi e-Devlet üzerinden yapıyoruz. Neden bunu da e-Devlet üzerinden yapmıyoruz.? Bir diğer istemim de cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerle de televizyonlarda tartışmak istiyorum. F-16, F-35, S-400, ekonomi, doğal gaz, mazot, tarım; bunları televizyon ortamlarında onlarla tartışmak istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

