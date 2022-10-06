Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan´ın ekmeğine yağ sürme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan´ın ekmeğine yağ sürme

DHA

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan´ın ekmeğine yağ sürme


Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamasına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu kompleksini aş artık. İnsanları olmayan bir sorun üzerinden ayrıştırma. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürme. Ufak hesaplarla başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma. Senin Erdoğan'dan ne farkın var? Hiçbir farkın yok" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, 'Halk Buluşması' ziyaretleri kapsamında geldiği Kırşehir'de basın mensuplarına açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına değinen İnce, "Ana muhalefetin genel başkanı bir anda gündemi değiştirdi. Kapanmış, çözülmüş bir sorun. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de çocuklar yanıma geldiler, fotoğraf çekinmek istediler. Benim çocuğumdan ufak bunlar. İkisi başörtülü biri açık. Fotoğrafımızı çektirdik, hiçbir problemleri yok. Toplum bunu çözdü ama ne yazık ki bir anda hayat pahalılığı, her şey unutuldu. Yeniden bir sorun varmış gibi gündeme geldi. Sayın Kılıçdaroğlu sıkıştığı zaman Erdoğan, imdadına yetişiyor; Erdoğan sıkıştığı zaman ise Kılıçdaroğlu imdadına yetişiyor" dedi.
Türkiye'deki muhalefeti eleştiren İnce, "İktidar muhalefetin, muhalefet de iktidarın destekçisi. Bu iktidarın karşısında gençlere umut olamayan, yeni şeyler söyleyemeyen ve her yaptığı icraatı iktidara yarayan bir muhalefet var. 20 yıldır başörtüsünden siyasi bir rant elde etmiş bir iktidar var. 20 yılın sonunda 'Bu siyasi ranttan ben de pay almaya çalışayım' diyen akılsız bir muhalefet var" diye konuştu.
'KILIÇDAROĞLU'NUN DA ERDOĞAN'IN DA TÜRKİYE'DEN HABERİ YOK'
İktidar ve muhalefet partilerine seslenen İnce, "Türkiye'nin dört bir yanını gece gündüz dolaşan birisi olarak söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'ın da Türkiye'den haberi yok. Biri sarayında yaşıyor öbürü de genel merkezindeki odasında. Toplumu görmüyorlar. Sokaklarda böyle bir sorun yok, okullarda böyle bir sorun yok, hastanede böyle bir sorun yok. Halkın geçim sıkıntısı var. Türkiye'de devlet çökmüş, kurumlar çökmüş ama cemaat sevici bir iktidar ile cemaat sevici bir muhalefet var. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin böyle bir sorunu yok ama neden bunu yapıyor? Siyasi kompleksiyle yapıyor. Bu siyasi kompleksini ne yazık ki terk edemedi. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kompleksini aş artık. İnsanları olmayan bir sorun üzerinden ayrıştırma. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürme. Ufak hesaplarla başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma. Senin Erdoğan'dan ne farkın var? Hiçbir farkın yok. İktidara ve muhalefete bir önerim var. Kadınlara yönelik iyi bir iş yapmak istiyorsanız Memleket Partisi'nden kopya çekin" dedi.
'CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İSTİYORUM'
Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının kendisi olduğunu söyleyen İnce, "Bu millet bana 100 bin imza verirse cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Diğerleri gibi bizim partimizin grubu olmadığı için 20 milletvekili olmadığı için biz kolay aday olamıyoruz. İktidara sesleniyorum; imza vermeyi kolaylaştırmanız lazım. İlla seçim kuruluna gitme şartını kaldırmak lazım. Her işlemi e-Devlet üzerinden yapıyoruz. Neden bunu da e-Devlet üzerinden yapmıyoruz.? Bir diğer istemim de cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerle de televizyonlarda tartışmak istiyorum. F-16, F-35, S-400, ekonomi, doğal gaz, mazot, tarım; bunları televizyon ortamlarında onlarla tartışmak istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-10-06 14:07:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz'den OSB'nin genişletilmesi açıklaması
YEREL HABERLER MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz'den OSB'nin ...
Kırşehir'de 400 kişiye iş imkanı sağlayacak jeotermal sera kuruluyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de 400 kişiye iş imkanı sağlayacak jeotermal ...
Kırşehir'de ayçiçeği ekim alanı devlet desteğiyle arttı
YEREL HABERLER Kırşehir'de ayçiçeği ekim alanı devlet desteğiyle ...
Kırşehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası ...
Gençler Kaman Gençlik Merkezi kurslarına ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Gençler Kaman Gençlik Merkezi kurslarına ilgi ...
Kırşehir'de düğünde silahla yaralanma olayıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de düğünde silahla yaralanma olayıyla ilgili ...
Kaman'da öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaman'da öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında teşkilat eğitimi verildi
YEREL HABERLER AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında teşkilat eğitimi ...
Düğünde silahla yaralamaya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Düğünde silahla yaralamaya 1 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.