Bakan Yardımcısı Gizligider: Türkiye'nin adaleti dünyaya örnek olacak



Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)-TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 31'inci Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali açılış programına katıldı. Gizligider, "Rusya ve Ukrayna anlaşamadı, savaş çıktı, dünya krize girdi ama Karadeniz´in tahıl koridorunun imzaları İstanbul´da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atıldı. İnanıyoruz ki Allah´ın izniyle bu barış da yine Türkiye´de imzalanacak. Türkiye´nin adaleti dünyaya örnek olacak" dedi.

Kaman ilçesinde düzenlenen programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Türkiye´nin adaleti artık uluslararası bir adalet düzenine geldi. Rusya ve Ukrayna anlaşamadı, savaş çıktı, dünya krize girdi ama Karadeniz´in tahıl koridorunun imzaları İstanbul´da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atıldı. İnanıyoruz ki Allah´ın izniyle bu barışta yine Türkiye´de imzalanacak. Türkiye´nin adaleti dünyaya örnek olacak. Türkiye 90 yıllık, 100 yıllık bir devlet değil. Sadece bu coğrafyada bin yıllık bir devlet ama geçmişe bakarsak 4 bin yıllık bir devlet kültürünün bugünkü en güçlü temsilcisidir. Bizler bu gücümüzü tarım ve ormanda da göstermeye başladık. Zaman zaman birileri çıkar ve Türkiye´nin kendi kendine yetmeyen bir ülke olduğunu söyler. Zinhar yalan söylerler. Türkiye birkaç yılın dışında temel olarak ihracatçı bir ülkedir. Buğdayda, diğer tahıl ürünlerinde ve temel gıda ürünlerinin neredeyse tamamında Türkiye ihracatçı bir ülkedir" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLERİMİZE YENİ BİR MODEL ÜRETTİK'

Çiftçilere yönelik yeni bir model üretildiğini söyleyen Gizligider, "Gazi meclisimizde bir hazırlık içindeyiz. İnşallah bu yasama yılında meclisimize sunacağız. Bundan sonra bir ürün deseni planlamasına gideceğiz. Yani mısır çok para etti, bu sene mısır ekelim. Seneye ne yapalım mısırın fiyatını düşürelim. Bunların hepsi bitecek. Bu ay sonuna yetişecek yeni destekleme modelinde de mazot ve gübreler için parasal destek değil biz bunu ayni destek olarak yani çiftçinin kartına yatırarak inşallah bu yılı bu şekilde bu modelle karşılayacağız. Bankalarla anlaşmamız gereği 2023 yılının bütçesini şimdiden vereceğiz. Bu ödemeleri çiftçiye lazımken, ihtiyacı varken vereceğiz. Orada da inşallah çiftçimizin güzünü güldüreceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kırşehir FAHRETTİN TOKER

2022-10-08 20:13:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.