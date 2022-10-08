Bakan Yardımcısı Gizligider: Türkiye'nin adaleti dünyaya örnek olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Gizligider: Türkiye'nin adaleti dünyaya örnek olacak

DHA

Bakan Yardımcısı Gizligider: Türkiye'nin adaleti dünyaya örnek olacak


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)-TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 31'inci Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali açılış programına katıldı. Gizligider, "Rusya ve Ukrayna anlaşamadı, savaş çıktı, dünya krize girdi ama Karadeniz´in tahıl koridorunun imzaları İstanbul´da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atıldı. İnanıyoruz ki Allah´ın izniyle bu barış da yine Türkiye´de imzalanacak. Türkiye´nin adaleti dünyaya örnek olacak" dedi.
Kaman ilçesinde düzenlenen programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Türkiye´nin adaleti artık uluslararası bir adalet düzenine geldi. Rusya ve Ukrayna anlaşamadı, savaş çıktı, dünya krize girdi ama Karadeniz´in tahıl koridorunun imzaları İstanbul´da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atıldı. İnanıyoruz ki Allah´ın izniyle bu barışta yine Türkiye´de imzalanacak. Türkiye´nin adaleti dünyaya örnek olacak. Türkiye 90 yıllık, 100 yıllık bir devlet değil. Sadece bu coğrafyada bin yıllık bir devlet ama geçmişe bakarsak 4 bin yıllık bir devlet kültürünün bugünkü en güçlü temsilcisidir. Bizler bu gücümüzü tarım ve ormanda da göstermeye başladık. Zaman zaman birileri çıkar ve Türkiye´nin kendi kendine yetmeyen bir ülke olduğunu söyler. Zinhar yalan söylerler. Türkiye birkaç yılın dışında temel olarak ihracatçı bir ülkedir. Buğdayda, diğer tahıl ürünlerinde ve temel gıda ürünlerinin neredeyse tamamında Türkiye ihracatçı bir ülkedir" diye konuştu.
'ÇİFTÇİLERİMİZE YENİ BİR MODEL ÜRETTİK'
Çiftçilere yönelik yeni bir model üretildiğini söyleyen Gizligider, "Gazi meclisimizde bir hazırlık içindeyiz. İnşallah bu yasama yılında meclisimize sunacağız. Bundan sonra bir ürün deseni planlamasına gideceğiz. Yani mısır çok para etti, bu sene mısır ekelim. Seneye ne yapalım mısırın fiyatını düşürelim. Bunların hepsi bitecek. Bu ay sonuna yetişecek yeni destekleme modelinde de mazot ve gübreler için parasal destek değil biz bunu ayni destek olarak yani çiftçinin kartına yatırarak inşallah bu yılı bu şekilde bu modelle karşılayacağız. Bankalarla anlaşmamız gereği 2023 yılının bütçesini şimdiden vereceğiz. Bu ödemeleri çiftçiye lazımken, ihtiyacı varken vereceğiz. Orada da inşallah çiftçimizin güzünü güldüreceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kırşehir FAHRETTİN TOKER
2022-10-08 20:13:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir TSO Meclis üyesi Ahmet Sarı, adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Kırşehir TSO Meclis üyesi Ahmet Sarı, adaylığını ...
Bakan Yardımcısı Gizligider, Kaman Ceviz Festivali'nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Gizligider, Kaman Ceviz ...
Kırşehir Belediyesinin güz dönemi kursları başladı
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyesinin güz dönemi kursları başladı
Kırşehir'de manyetik cihazla avlanan 2 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Kırşehir'de manyetik cihazla avlanan 2 kişiye para ...
Kırşehir'de 195 şehit mevlit programıyla anıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de 195 şehit mevlit programıyla anıldı
Kaman'da öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaman'da öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti
Kırşehir'de "koç katımı" festival havasında yapıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de "koç katımı" festival havasında yapıldı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den CHP'ye başörtüsü eleştirisi:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den CHP'ye ...
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan´ın ekmeğine yağ sürme
YEREL HABERLER Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan´ın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.