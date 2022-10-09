Kırşehir FK - Pazarspor: 2 - 2

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Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)-SAHA: Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Uğur Başdaş

KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Mustafa Güngör Sinan Altınel, Doğacan Diker (Dk.85 Onur Garip), Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz, Gökdeniz Varol (Dk.65 Kubilay Serbest), Ahmet Üner, Fatih Kıran (Dk.85 Sırat Yeşilördek), Hakan Erçelik (Dk.65 Hacı Mustafa Karabulut), Oğulcan Şahin (Dk.73 Emre Demir), Ahmet Sun

PAZARSPOR: Yasin Davuş Eyüp Ensar Bozkurt (Dk.46 Oğuzhan Eskiköy), Bedirhan Özyurt, Oğuzhan Birben, İsmail Düzgün (Dk. 90 Mehmet Cansın Çiçek), Sercan Besler (Dk. 46 Maksut Birben), Yağız Rüştü Aktaş, Oğulcan Enes Demiroğlu (Dk. 73 Güvenç Usta), Hakan Doğru, Onur Kızıltaş, Önder Selimoğlu (Dk. 76 İlhan Topatar)

GOLLER: Dk.28 Savaş Yorulmaz, Dk.90+4 Hacı Mustafa Karabulut (Kırşehir FK) Dk.57 ve 80 İsmail Düzgün (Pazarspor)

SARI KARTLAR: Maksut Birben, Güvenç Usta (Pazarspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9'uncu hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, sahasında Pazarspor ile 2-2 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Kırşehir FAHRETTİN TOKER

2022-10-09 18:36:32



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