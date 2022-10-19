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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir FK, İskenderunspor'u Türkiye Kupası'nın dışına itti

DHA

Kırşehir FK, İskenderunspor'u Türkiye Kupası'nın dışına itti


Kırşehir FK İskenderunspor: 1-0Fahrettin TOKER / KIRŞEHİR, (DHA)SAHA: Kırşehir Ahi
HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Harun Reşit Güngör, Çağlar Demirkıran
KIRŞEHİR FK: Berke Kaya Enver Yıldız, Doğacan Diker, Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz (Dk.104 Kubilay Serbest), Ömer Faruk Taş, Fatih Kıran (Dk.119 Fatih Kızılay), Hakan Erçelik (Dk.119 Şenol Sürüm), Hacı Mustafa Karabulut (Dk.87 Emre Demir), Oğulcan Şahin, Ahmet Sun
İSKENDERUNSPOR: Berk Balaban Kadir Arı, Buğra Aslan, Zeynullah Türkay (Dk.46 Emir Göl), Ahmet Devret (Dk.118 Furkan Akınkan), Hıdır Aytekin, Erdinç Pekgöz (Dk.118 Murat Tuzluoğlu), Emir Biberoğlu (Dk.89 Abdurrahman Eker), Erkan Süer, Onur Ural, Hakan Temizkan
GOLLER: Dk.111 Hakan Erçelik (Kırşehirspor)
SARI KART: Erkan Süer (İskenderunspor A.Ş)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı İskenderunspor'u uzatma dakikalarında attığı gol ile 1-0´lık skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-10-19 18:25:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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