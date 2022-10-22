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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güvercinlerini yemeye gelen yaralı doğanı tedavi edip, doğaya bıraktı

DHA

Güvercinlerini yemeye gelen yaralı doğanı tedavi edip, doğaya bıraktı


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de Yüksel Coşar (50), bahçesinde hobi olarak beslediği güvercinlerini yemeye gelen yaralı doğan kuşunu tedavi edip, doğaya bıraktı.
Kırşehirli iş adamı Yüksel Coşar, Sevdiğin köyünde hobi olarak uğraş verdiği 300 dönümlük bahçesinde güvercinlerini yemeye gelen yaralı doğanı buldu. Coşar, yırtıcı doğan kuşunun 42 gün boyunca beslenmesini sağlayarak yarasını tedavi etti. Coşar ardından doğanı tekrar doğaya bıraktı. Coşar, "Doğan kuşunun güvercinlerimize zarar vermek için geldiğini gördük. Hayvan bitkin bir haldeydi. Yakaladım, yarasının olduğunu fark ettim. Gerekli tedavisini gerçekleştirdim. Kümesimde daha önce kuşlarımı yemesine rağmen yarasını tedavi ettim, besledim. Eğer ben tedavi etmeseydim doğaya ait olan bir canlı ölecekti. Benim güvercinlerimi yedi gözüyle bakmadım. Onun da bu doğanın bir parçası ve yaşaması gerekiyor gözüyle baktım. Doğan kuşunun kurtlarını temizledim. Beslenmesinde tavuk eti ve kesilen hayvanların etleriyle besledim. Kafesin içinde uçmayı başardığını görünce de tekrar doğaya bıraktım. İnşallah bir daha geri gelip de güvercinlerime zarar vermez" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-10-22 14:38:29

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