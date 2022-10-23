Kırşehir FK - 1461 Trabzon FK: 2-1

Fahrettin TOKER / KIRŞEHİR, (DHA)SAHA: Kırşehir Ahi
HAKEMLER: Barkın Kara, Mehmet Kağan Bingül, Cankut Gönenç
KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Berke Kaya Sinan Altınel, Doğacan Diker (Dk.69 Onur Garip), Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz (Dk.56 Emre Demir), Ahmet Üner (Dk.28 Enver Yıldız), Fatih Kıran, Hakan Erçelik, Hacı Mustafa Karabulut, Oğulcan Şahin, Ahmet Sun
1461 TRABZON FUTBOL KULÜBÜ: Özkan Karabulut Onur Akdeniz, Tunahan Ergül, Utku Şen (Dk.60 Fuat Bavuk), Özkan Yıldırım (Dk.85 Atalay Yıldırım), Berkay Sefa Kara (Dk.60 Kerem Baykuş), Ahmet Abdullah Çakmak (Dk.60 Muammer Denizhan Taşkan), Arif Morkaya, Ali Eren İyican, Mert Özmen, Abdulkadir Korkut
GOLLER: Dk.81 Hacı Mustafa Karabulut, Dk.90+3 Hakan Erçelik (Kırşehir FK) Dk.31 Utku Şen (1461 Trabzon FK)
SARI KARTLAR: Enver Yıldız, Zihni Temelci (Kırşehir FK) Tunahan Ergül, Onur Akdeniz, Mert Özmen (1461 Trabzon FK)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 11'inci hafta maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında 1461 Trabzonspor´u 2-1 yendi.DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-10-23 21:19:47
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