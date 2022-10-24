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Ceviz toplarken elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

DHA

Ceviz toplarken elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de Alpaslan Özkan (69), ceviz toplamak için çıktığı ağaçta, yüksek gerilim hattının tellerine dokununca akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Mucur ilçesi Karahasanlı Köyü'nde meydana geldi. Alpaslan Özkan, Ankara'dan Kırşehir'e bahçesindeki cevizleri toplamak için geldi. Ceviz ağacına çıkan Özkan, yüksek gerilim hattının tellerine dokundu. Akıma kapılan Özkan ağaçtan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Alpaslan Özkan'ın cansız bedeni Mucur Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-10-24 22:58:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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