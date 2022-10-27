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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Yurt dışına gidişlerde ciddi manada azalış söz konusu

DHA

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Yurt dışına gidişlerde ciddi manada azalış söz konusu


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Kamudan istifa eden hekimlerimizin tekrardan kamuya dönecek olması sağlık hizmeti açısından çok önemli. Yapılmış olan düzenlemeler, yerinde olan düzenlemeler. Yurt dışına gidişlerde de çok ciddi manada azalış söz konusu oldu." dedi.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, bir dizi ziyaretler için Kırşehir´e geldi. Kırşehir´de resmi kurumları ziyaret eden Durmuş, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kamudan istifa eden hekimlerin tekrar göreve dönmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Semih Durmuş, "Bu tabi ki çok iyi bir süreç. Kamudan istifa eden hekimlerimizin tekrardan kamuya dönecek olması sağlık hizmeti açısından çok önemli. Yapılmış olan düzenlemeler yerinde olan düzenlemeler. Sağlık-Sen olarak bizim bu kararlara itirazlarımız vardı. Eskiden sağlık çalışanlarını birbirine düşüren, sağlık çalışanlarının çalışma barışını bozan performansa bağlı adaletsiz ücret ödeme sistemi vardı. Bu ücret ödeme sisteminin sağlık çalışanlarının işyerlerindeki motivasyonlarını bozan önemli etkileri vardı. Şimdi performans için önemli düzenlemeler yapıldı. Buna bağlı olarakta sağlık çalışanlarının başta hekimlerimiz olmak üzere kamuya çok ciddi anlamda bir dönüşleri durumu söz konusu. Kamudan istifa edip özele geçen, kamudan istifa edip özel muayenehane açan, Avrupa'ya yurt dışına giden hekim arkadaşlarımız vardı. Yurt dışına gidişlerde de çok ciddi manada azalış söz konusu oldu. Dolayısıyla biz hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza hakkettikleri değerleri verirsek onlar da kamuda vatandaşımıza sağlık hizmeti sunma adına zaten üzerlerine düşen fedakarlığı yeterince yapıyorlar bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Sağlık alanında yapılan bu düzenlemeler hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın tekrardan kamuya dönmesinde çok önemli bir etki oluşturmuştur" dedi.
'KAMU ÇALIŞANINA YAPILAN HER İYİLEŞTİRME PİYASANIN CANLANMASINDA ÖNEMLİ BİR KATALİZÖR ETKİSİ GÖRÜYOR'
Hükümetin attığı adımların yerinde olduğunu söyleyen Durmuş, "Son dönemde Türkiye´de enflasyonda çok ciddi manada artış söz konusu olmuştu. Ekonomide çok ciddi anlamda türbülanslar yaşadık. Sabit gelirlilerin alım gücü iyice azalmıştı ama o dönemlerde hükümetin yapmış olduğu çok önemli adımlar oldu. Bizim toplu sözleşmede enflasyon oranında zam yapılması talebimiz vardı onunda toplu sözleşmede kanıtlanmış olması çok önemliydi. Dolayısıyla bu dönem içerisinde hem çalışanlarımızın enflasyona karşı ezdirilmemesi sağlanmış oldu hem de hükümetin enflasyon üzerinde bir iyileştirme yapmış olması çok önemliydi. Daha önceden biliyorsunuz bu tür türbülanslarda sabit gelirlilerin maaşlarına ilave zam yapılmazdı, dondurulurdu. Bu dönemde iyi adımlar atılarak ciddi düzenlemeler yapıldı. Yıl başına da bu noktada beklentiler var. Hükümetin de Cumhurbaşkanının da yapmış olduğu açıklamalar var. Yıl başında sağlık çalışanlarının, dar gelirlilerinin, sabit gelirlilerinin maaşlarında yeni artışlarının olacağına yönelik mesajlar veriyorlar. Bu da tabiki çok önemli. Sağlık çalışanlarının, kamu çalışanlarının gelirlerinin artmış olması şu açıdan da çok önemli. Bu insanlar ne kadar gelir elde ediyorlarsa bu gelirlerini tekrardan serbest piyasaya geri dönüşüm sağlıyorlar. Ekonomik giderlerini de karşılamış oluyorlar. Dolayısıyla kamu çalışanına yapılan her iyileştirme aslında piyasanın ekonominin canlanmasında önemli bir katalizör etkisi görüyor" diye konuştu.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi tarafından organize edilen sağlık çalışanlarının oynadığı kupa final maçına katıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kırşehir FAHRETTİN TOKER
2022-10-27 21:43:31

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