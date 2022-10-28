DEAŞ'ın sözde komutanı ve iletişim sorumlusuna gözaltı

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Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, sözde komutan ve iletişim sorumlusu olduğu belirlenen Irak uyruklu 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kentte yaşayan Irak uyruklu sözde komutan R.E.M.H. ve iletişim sorumlusu Z.M.H.'nin örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evdeki aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir FAHRETTİN TOKER

2022-10-28 13:04:40



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