65 yaşındaki sporcu, 29 Ekim'de 29 kilometre koştu



Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de maraton koşucusu Ali Fuat (65), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak 29 kilometre koştu.

Akpınar ilçesi Çalıburnu köyünde yaşayan maraton koşucusu Ali Fuat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 29 kilometrelik mesafeyi koşarak tamamladı. 48 madalya sahibi Ali Fuat, "Ülkemizin birçok yerinde koştum, koşmadığım hemen hemen hiçbir yer kalmadı. Son maratonu burada gerçekleştirdim. Benim köyümde ilk defa böyle bir şey organize edildi. Bunun gururunu ve onurunu yaşıyorum. Herhalde Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdim. 29 Ekim'de 29 kilometre koşmak bize nasip oldu. Bana bu gururu ve onuru yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Akpınar Kaymakamı Yunus Emre Polat ise "Ali Fuat Bey'in bu güzel ve anlamlı koşusu için kendisine teşekkür ederiz. Bu anlamlı ve özel bir günde, bu maratonu bu yaşta yapmak gerçekten büyük cesaret ister. Ali Fuat Bey, 65 yaşına rağmen cesaret göstererek koşusunu tamamladı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-10-29 16:00:07



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