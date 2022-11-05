Kırşehir FK - Zonguldak Kömürspor: 0 - 2

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Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)-

STAT: Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Mustafa Onur Özenç, Hakan Akkaynak

KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar, Enver Yıldız, Sinan Altınel, Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz (Dk.72 Gökdeniz Varol), Onur Garip (Dk.46 Doğacan Diker), Fatih Kıran, Hakan Erçelik (Dk.56 Emre Demir), Hacı Mustafa Karabulut, Oğulcan Şahin, Ahmet Sun

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Ömer Kavurkacı, Emrah Taysı, Ercüment Eray Ataklı (Dk.81 Emin Alunay), Eyüp Akcan, Aykut Emre Yakut, Hakan Çevik, Mümin Uyar, Hacı Ömer Doğru (Dk.55 Embiya Ayyıldız), Fatih Bektaş (Dk.87 Emre Kara), Mevlüt Çelik, Oğuzhan Matur

SARI KARTLAR: Zihni Temelci (Kırşehirspor) Mevlüt Çelik, Ercüment Eray Ataklı (Zonguldak Kömürspor)

GOLLER: Dk.3 Ercüment Eray Ataklı, Dk.63 Embiya Ayyıldız (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 13'üncü hafta maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında Zonguldak Kömürspor'a 2-0 yenildi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-11-05 17:22:30



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