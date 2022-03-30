On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ayı için geri sayım başlamış durumda. Müslüman aleminin büyük heyecan içinde beklediği Ramazan Ayında oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek ve ibadetler edilecek. Kırşehirli vatandaşlarımız ise iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile Kırşehir sahur ve iftar vakitleri...

KIRŞEHİR İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN