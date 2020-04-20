Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 2 katlı bina karantinaya alındı

AA

Çiçekdağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki Yenice Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binada yaşayan bir kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Çiçekdağı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, binada testi pozitif olan hastayla temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantina uygulamasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Apartmana giriş ve çıkışların 14 gün süre ile kapatılarak bu binanın karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında apartmana girilip çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık ve emniyet tedbirlerinin azami derecede alınarak uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Karantina kararının ardından binaya giriş çıkışlar yasaklanarak, polis ve sağlık ekipleri tarafından bölgede tedbir alındı.



