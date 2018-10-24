Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kervansaray Mahallesi'nde 22 Ekim'de pitbull melezi olduğu tespit edilen bir köpek tarafından saldırıya uğrayan kız öğrenci ve annesinin yaralandığı hatırlatıldı.

AA'nın haberine göre olayla ilgili yasal sürecin devam ettiği vurgulanan açıklamada, Hayvanları Koruma Kanununda "Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır.’’ ibaresinin bulunduğu ifade edilerek, bu yasağa aykırı hareket edenlere aynı kanun gereğince idari para cezası verilmesi ve hayvanlara el konulamasının hükme bağlandığı aktarıldı.

Bu çerçevede insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden köpeklerin tespiti, yasal işlemlerin yapılması ve kontrol altına alınması konusunda ilgili kurumlarca gerekli çalışmaların yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmaları, Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden köpeklerin görülmesi halinde 153 Zabıta, 155 Polis ve 156 Jandarma ihbar hatlarına bildirilmesi önem arz etmektedir." denildi.

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