Kırşehir Valiliğinden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kırşehir Valiliğinden "CHP milletvekiline polisin tekme attığı" iddialarına ilişkin açıklama

Kırşehir Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı sırasında CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a polisin tekme attığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kırşehir Valiliğinden
AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında "CHP’lilerin 30 Ağustos yürüyüşüne polis müdahalesi, CHP’li vekile tekme atıldı" şeklinde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığının izin dilekçesinde 30 Ağustos günü Atatürk Anıtı'na çelenk sunmak üzere Valilikten izin talebinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, doğrudan halk sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınıyla mücadele koşulları göz önünde bulundurularak salgınla mücadele sürecinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla izin verilmediği bildirildi.

İzin verilmemesine rağmen 30 Ağustos günü yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk konulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fener alayı düzenlenmesi konusunda Valiliğimize herhangi bir başvuru söz konusu olmamıştır. Bununla birlikte yine 30 Ağustos günü saat 21.30’da fener alayı düzenleneceğine dair sosyal medyada çağrı yapıldığının görülmesi üzerine içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle kesinlikle izin verilmeyeceği yönünde sayın milletvekiline, il başkanına ve belediye başkanına sözlü bildirimde bulunulmuştur. Tüm bu bildirimlere rağmen pandemi kurallarına da uyulmadan il teşkilatı önünde toplanılmış ve ana caddeye çıkılarak yürünmek istenmiştir. Caddeye çıkışı önlemek üzere emniyet güçlerimizce barikat oluşturulmuş ve topluluğun caddeye çıkması önlenmiştir."

Topluluğun barikatı aşmak için güvenlik güçlerinin üzerine yürümesi sonucu çıkan kargaşada Milletvekili Metin İlhan’a polis tarafından tekme atıldığının iddia edildiği bildirilen açıklamada, "Elde edilen görüntülerin incelenmesi ve yine elde edilen tüm bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde, polisin sayın vekile tekme attığına dair bir durum kesinlikle söz konusu değildir, dolayısıyla tekme atıldığı iddiası mesnetsiz ve iftira niteliğinde bir iddiadan ibarettir." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Merve'nin cansız bedenini çoban buldu!
GÜNDEMMerve'den yürek yakan haber!
EBA giriş hatası! EBA giriş hata veriyor, ne yapmalıyım?
GÜNDEMEBA giriş hatası!
EBA uzaktan eğitim ders programı lise! TRT EBA TV uzaktan eğitim lise dersleri izle
GÜNDEMEBA uzaktan eğitim lise ders programı
Sadece adres sordular! Linç girişimi!
GÜNDEMAdres sordular! Meydan dayağı yediler!
Kazandığı üniversiteyi öğrendiği videosu beğenilen genç kız duygularını anlattı
GÜNDEMYKS sonucunu öğrenen baba ve kızın sevinci sosyal ...
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten Üniversitelerin açılacağı tarih belirledi
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak? ÖSYM'den açıklama
GÜNDEMÜniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
Pandemi sosyal yardımı başvurusu YAP! E-Devlet 1000 TL sosyal destek başvuru sonucu sorgulama
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
Hesap kavgası kanlı bitti!
GÜNDEMHesap kavgası! 2 kardeşi vurdu!
45 kilo eroini 'Rexo' buldu
GÜNDEM45 kilo eroini 'Rexo' buldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X