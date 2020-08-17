Kırşehir Valisi Akın, düğün ve taziyelerde Kovid-19 mücadelesi için muhtarlardan destek istedi

AA

Akın, Kırşehir Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğinin, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen meclis toplantısına katıldı.

Koronavirüs tedbirleri eşliğinde yapılan toplantıda konuşan Vali Akın, devletin gönderdiği ödenekleri verimli bir şekilde kullanarak köylere hizmet götürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

- Kovid-19 mücadelesinde muhtarlardan destek istedi

Koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda muhtarlardan destek beklediklerini dile getiren Vali Akın, şunları kaydetti:

"Salgın hastalıkla topyekun bir mücadele içerisindeyiz. Kontrollü sosyal hayat döneminde bulunduğumuz bu günlerde siz muhtarlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Özellikle köylerimizde gerçekleştirilen düğün ve taziye gibi insanlarımızın yoğun olarak bulunduğu, bir araya geldiği ortamlarda alınan tedbirlere uyulması konusunda sizlerin desteğini bekliyoruz. Hepimiz birbirimizin sağlığından sorumluyuz. Bu nedenle kurallara uymayan vatandaşlarımızı mutlaka uyarmalıyız. Tebrik ve taziyelerimizi sarılmadan, tokalaşmadan, temas kurmadan iletmemiz koronavirüsle mücadelede bizlere yardımcı olacaktır."

Konuşmanın ardından yapılan seçimde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni'ne, İl Genel Meclis üyelerinden Şaban Çelik ve Murat Yüksel, köy muhtarlarından ise Oğuz Çakır ve Osman Güçlü seçildi.