Kırşehirli hırdavatçının kanarya aşkı - KIRŞEHİR

Tarihi Uzun Çarşı'da babasının yanında çıraklıkla başladığı hırdavatçılığı ilerleyen yaşına rağmen devam ettiren Anapay'ın küçüklükte güvercinle başlayan kuş sevdası, kanarya, muhabbet kuşu ve diğer türlere merak salmasıyla artarak sürdü.Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonunun her yıl düzenlediği yarışlara katılan ve bu uğurda binlerce kilometre yol yapan Anapay'ın kanaryası, geçen yıl ekimde 25. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması "yorkshaire" kategorisinde birincilik elde etti.Önceki yıllarda 19 birinciliği ve sayısız derecesi bulunan Anapay, yaklaşık 10 yıl Kırşehir Kanarya Sevenler Derneği Başkanlığı, uzun süre de Federasyonun Anadolu'daki yarışmalarında hakemlik yaptı.Gördüğü her çocuğa kuş sevgisi aşılamayı kendisine görev edinen Anapay, AA muhabirine, 1977'den itibaren kuş ve kanaryalarla ilgilendiğini anlattı.Hırdavatçı dükkanının üst katında 200'e yakın kanaryası olduğunu ve kuşlarını her gün özenle beslediğini belirten Anapay, "Bu bizde bir hobi, aşk. sevgi. Yatağa yattığımda, bir yere gidip geldiğimde hep kuşlarımı düşünürüm. Bunlar yüzünden uzun yola gidemem. Çocuklarımızın düzeyinde tutuyoruz. Yemeleri, içmeleri, temizliği, bakımı... Dostluğunu, arkadaşlığını seviyoruz kuşların." diye konuştu.- Yılda 5-6 yarışma yapılıyorFederasyon üyesi olduğunu ve "en güzel kanarya" yarışmalarına katıldığını dile getiren Anapay, şöyle devam etti:"Farklı illerde yılda 5-6 kez müsabakalar yapılır. Geçen yıl ilk olarak Ankara'da yapıldı. Türkiye finali ekimde Kocaeli'de gerçekleştirildi. Bin kuş içinde kuşumuz, salon birincisi oldu. Bir süredir yarışlara katılamamıştım. Kırşehir'i temsil etmek ve şehrimizden böyle derece yapan bir kuş çıkması güzel bir duygu. Yarışlar dolayısıyla arkadaşlarla sohbet ediyor, hal hatır soruyoruz. Yarışları koronavirüs inşallah etkilemez, o zamana kadar bu illetten kurtuluruz. Biz de dostları ziyaret edelim, yarışmalar yapalım."İngiltere menşeli "yorkshaire" ve Norveç cinsi kanaryalarla daha çok ilgilendiğini bildiren Anapay, "Şampiyon kuşumun özelliği, İngiltere menşeli ve yorkshaire cinsi olması. Uzun zamandır bu kuşun ıslahı için uğraşıyorum. Güzel yavruları doğdu. Bu kuşumuzun rengi esas sarıdır. Bunu fantastik renge boyuyoruz. Tüy bitimine kadar bu boyayı veririz. Toz halindedir." dedi.