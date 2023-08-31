Haberler Gündem KIRTASİYE YARDIMI | 2023 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar ve şartları neler?

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar ve şartları neler? E-Devlet Kırtasiye yardımı başvuru ekranı maddi durumu yeterli olmayan aileler tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri bir defaya mahsus olmak üzere toplu olarak yapılıyor. Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor. İşte 2023-2024 kırtasiye yardımı başvuru şartları ve tarihleri hakkında merak edilenler... Habertürk Giriş: 31.08.2023 - 15:49 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:49 facebook

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Kırtasiye yardımı başvuru şartları ve tarihleri okulların açılmasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Kırtasiye yardımı ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak bir defaya mahsus olarak ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan maddi desteğe ilişkin olarak "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar ve şartları neler?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 kırtasiye yardımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar...

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KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR? Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.