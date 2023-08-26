Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Kırtasiye yardımı başvuru ekranı! 2023 Kırtasiye yardımı ne kadar, nasıl alınır ve kimler alabilir?

        Kırtasiye yardımı başvuru ekranı! 2023 Kırtasiye yardımı ne kadar, nasıl alınır ve kimler alabilir?

        2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasına artık sayılı günler kala kırtasiye yardımı başvuruları ile ilgili araştırmalar da iyice artmış durumda. Söz konusu yardımla ilgili olarak öğrenciler için; kırtasiye yardımı ne kadar, nasıl alınır ve kimler alabilir sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 14:18 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni eğitim yılın başlamasına birkaç hafta kalmasıyla beraber kırtasiye yardımına ilişkin arayışlar da yoğunlaşmaya başladı. Yurt genelindeki binlerce öğrencinin yararlanmak istediği yardıma dair ilk bilgileri derledik. İşte, 2023 kırtasiye yardımı hakkında detaylar...

        2

        KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

        Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.

        3

        KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

        4

        Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

        KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

        Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

        2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

        2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

        6

        Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

        Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Yine en çok Ruslar geldi
        Yine en çok Ruslar geldi
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu