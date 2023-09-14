Haberler Gündem KIRTASİYE YARDIMI başvuru şartları neler, ne kadar veriliyor? 2023-2024 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Gözler kırtasiye yardımı başvuru şartlarında! 2023 kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman? Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kırtasiye yardımına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafınca bir defaya mahsus olarak ödenen kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden sağlanıyor. İşte 2023-2024 eğitim öğretim dönemi kırtasiye yardımı başvuru şartları ve ödemelerine ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 14.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:10 facebook

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Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte hız kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ihtiyaç sahiplerine verilecek olan kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştiriliyor. Başvuru işlemlerinin ardından kırtasiye yardımı ödemeleri 1 Eylül ile 31 Aralık arasında gerçekleştiriliyor. İşte 2023-2024 kırtasiye yardımı başvuru şartları ve başvuru ekranı...

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KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR? Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.