Haberler Gündem Kırtasiye yardımı başvurusu ekranı: 2023 kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar?

Kırtasiye yardımı başvurusu ekranı: 2023 kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eğitime destek olmak amacıyla, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yapılan kırtasiye yardımı başvuru tarihleri araştırılıyor. Bu kapsamda gözler "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar ve kimlere verilir?" sorusuna çevrildi. 2023-2024 e-Devlet kırtasiye yardımı başvuru ekranı ile ilgili bilgiler... Habertürk Giriş: 08.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:03 facebook

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Okulların açılmasına kısa bir süre kalmasıyla kırtasiye yardımı başvurusu araştırılıyor. Destekten yararlanmak isteyen aileler, kırtasiye başvuru şartlarını ve başvuruların e-Devlet ile nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, 2023-2024 kırtasiye yardımı başvuru detayları...

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KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR? Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.