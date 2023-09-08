Kırtasiye yardımı başvurusu ekranı: 2023 kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eğitime destek olmak amacıyla, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yapılan kırtasiye yardımı başvuru tarihleri araştırılıyor. Bu kapsamda gözler "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar ve kimlere verilir?" sorusuna çevrildi. 2023-2024 e-Devlet kırtasiye yardımı başvuru ekranı ile ilgili bilgiler...
Okulların açılmasına kısa bir süre kalmasıyla kırtasiye yardımı başvurusu araştırılıyor. Destekten yararlanmak isteyen aileler, kırtasiye başvuru şartlarını ve başvuruların e-Devlet ile nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, 2023-2024 kırtasiye yardımı başvuru detayları...
KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?
Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.
Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.
EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,
2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,
2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,
Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.