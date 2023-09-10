Haberler Gündem Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2023-2024 kırtasiye yardımı şartları neler, ne kadar?

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2023-2024 kırtasiye yardımı şartları neler? Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri ve ekranı araştırılıyor. Okulların açılmasına artık kısa bir süre kalmasıyla öğrenciler ve veliler "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorgulaması sıklaştırdı. Yardımdan faydalanmak isteyenler başvuru sürecinin ardından bir defaya mahsus olarak toplu ödeme alacaklar. İşte, kırtasiye yardımı şartları ile ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 10.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:42 facebook

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eğitime destek olmak amacıyla, ihtiyaç sahibi ailelere belli bir miktarda kırtasiye yardımında bulunuyor. İmkandan faydalanmak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, kırtasiye yardımı başvuru şartlarını ve başvuruların e-Devlet ile nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar...

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KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR? Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.