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        Haberler Gündem KIRTASİYE YARDIMI şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? e -Devlet 2023-2024 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

        Kırtasiye yardımı şartları nelerdir, ne kadar veriliyor ve kimler başvurabilir?

        Okulların açılmasıyla beraber öğrenciler ve veliler yapılacak kırtasiye yardımını sorgulamaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından bir seferlik ödenen kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi kırtasiye yardımı başvuru detayları ve şartları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:44
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        Kırtasiye yardım başvuru tarihleri ve şartları yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla beraber veliler ve öğrenciler tarafından merak edilmeye başladı. SGK tarafından ihtiyaç sahiplerine verilecek olan kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabiliyor.

        Başvuru işlemlerinin ardından kırtasiye yardımı ödemeleri 1 Eylül ile 31 Aralık arasında gerçekleştirilecek.

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        KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

        Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı netleşmedi. Ancak geçtiğimiz sene 1.300 TL olan destek ödemelerinin bu sene 1.400 lira olması bekleniyor.

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        KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

        Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

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        EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

        Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

        2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

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        2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

        Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

        Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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