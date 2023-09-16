KIRTASİYE YARDIMI şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? e -Devlet 2023-2024 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

KIRTASİYE YARDIMI şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? e -Devlet 2023-2024 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kırtasiye yardım başvuru tarihleri ve şartları yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla beraber veliler ve öğrenciler tarafından merak edilmeye başladı. SGK tarafından ihtiyaç sahiplerine verilecek olan kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabiliyor.

Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı netleşmedi. Ancak geçtiğimiz sene 1.300 TL olan destek ödemelerinin bu sene 1.400 lira olması bekleniyor.

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

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KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.