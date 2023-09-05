Haberler Gündem KIRTASİYE YARDIMI SON DURUM 2023-2024 | Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman, şartları neler ve ne kadar, kaç TL?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımı! İşte başvuru detayları... Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri ve şartları okulların açılmasına kısa bir süre kala gündeme geldi. 11 Eylül'de okul sıralarındaki yerini alacak olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin velileri kırtasiye alışverişine başladı. Eğitim ve öğretim yardımı olarak da bilinen kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. Başvuruların ardından 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında ödemeler gerçekleştiriliyor. İşte 2023 - 2024 e-Devlet kırtasiye yardımı başvuru ekranına ilişkin merak edilenler... Habertürk Giriş: 05.09.2023 - 12:47 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:47 facebook

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Velilerin gözü, yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenen kırtasiye yardımı başvuru ekranına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenecek olan kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştiriliyor. İşte 2023-2024 kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, şartları...

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KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR? Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.