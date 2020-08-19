Kırtasiyeciler Kovid-19 tedbirlerini aldı, öğrencileri bekliyor

AA

Helvacıoğlu, AA muhabirine, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiyecilerin aldığı tedbirleri anlattı ve alışveriş yapacak velilerle öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında geçen dönem öğrencilerin eğitimlerine evden devam etmesinin kırtasiye sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Helvacıoğlu, "Sektörümüz bu süreçten, devletimizin perakende mağazalarına sağladığı desteklerle ve ürün gruplarındaki çeşitlilik sayesinde çıkmaya çalışıyor. Kırtasiyecilerimiz sokağa çıkma kısıtlamalarından kaynaklı evlerinde kalan halkımıza, eve servis, online sipariş gibi alternatif yöntemlerle hizmet etmeye devam etti." dedi.

Helvacıoğlu, okul sezonunu "sektörün bayramı" olarak niteleyerek, yeni döneme çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Okulların açılış tarihinin ertelenmesinin kırtasiye sektöründe olumsuz bir havaya neden olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, "Elbette sağlık birinci önceliğimiz ve sektörümüz uzun yıllardır bu bilinçle mücadele veriyor. Bizler hem öğrencilerimizin sağlığını koruyacak önlemler alıyor hem de sektörümüzün yeni normalimizde de etkin faaliyetlerine heyecanla devam edebilmesi için çok çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Alışverişler son güne bırakılmamalı"

Helvacıoğlu, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kırtasiyelerde yoğunluk yaşanmaması için velilere de tavsiyede bulunarak, alışverişlerin son güne bırakılmaması ve kırtasiye ihtiyaçlarının güvenilir satış noktalarından temin edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kırtasiye sektöründeki tüm faaliyet gruplarının Kovid-19 önlemlerini en üst seviyede aldığını vurgulayan Helvacıoğlu, "Kırtasiye mağazalarında iş güvenliği, sağlık, temizlik ve sosyal mesafe konularında tüm hazırlıklar yapıldı. Tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla kırtasiyecilerinden alışverişlerini yapabilir." dedi.

- "Merdiven altı ürünlerden uzak durun" çağrısı

Mehmet Helvacıoğlu, Türkiye'deki kırtasiye ürünlerinin yüzde 97'sinin çocukların sağlığını tehdit edecek herhangi bir madde içermediğini, yüzde 3'lük kısımla mücadeleye "güvensiz ürüne sıfır tolerans" anlayışıyla devam edeceklerini dile getirdi.

Velilere, "merdiven altı ürünlerden uzak durun" çağrısında bulunan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle bulunduğumuz salgın dönemi bu noktada daha hassas davranılmasını gerektiriyor. Geleceğimizin mimarı çocuklarımızın hayatı riske atılmamalı, hijyen tedbirlerini alan kırtasiyelerden kimliği belli ürünler alınmalı. Tüketiciler, mutlaka ürün etiketine bakmalı. Ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli ürünler tercih edilmeli. Özellikle boya kalemlerinde 'CE' işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalı. Oyuncak şeklinde olan veya niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat etmeliler. Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranmalılar."

Ticaret Bakanlığının denetimler sonucu güvensiz bulduğu ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GUBİS) ilan ederek tüketicileri bilinçlendirdiğine dikkati çeken Helvacıoğlu, kimliğinden şüphe edilen ürünler için "tuketici.gov.tr" internet sitesinden veya ALO 175 tüketici hattından şikayette bulunulabileceğini hatırlattı.

- "Sürece adaptasyonda kırtasiye ürünlerinin etkisi olacak"

"Uzaktan eğitimle döneme başlayacak çocuklarımızın motivasyonunu artıracak en önemli etken, kuşkusuz kırtasiye ürünleri olacaktır." diyen Helvacıoğlu, öğrencilerin bu sürece adapte olmasında kırtasiye ürünlerinin etkisinin de bulunacağını söyledi.

Bu yıl, okul çantası ve ihtiyaç duyulacak tüm kırtasiye ürünlerinin maliyetinin 350 lira olarak belirlendiği bilgisini veren Helvacıoğlu, ders başı yapacak tüm öğrencilere başarılar diledi.