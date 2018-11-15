Dr. Fevzi Özgönül'den kış aylarına özel lahana çayı tarifi geldi.
Lahana suyunun özellikle şeker ve romatizma hastaları için faydalı olduğunu belirten Dr. Fevzi Özgönül, bağırsakta oluşan sorunlar ve ayrıca incelmek için lahana çayının tüketilmesini öneriyor.
Lahana çayının aşırı tüketilmediği sürece herhangi bir yan etkisi olmadığını belirten Dr. Fevzi Özgönül, "Lahana suyu içerdiği B, C ve E vitaminleri ile potasyum minerali sayesinde kanı temizler, idrar söktürür, cildi güzelleştirir, sivilce ve aknelerden kurtarır" ifadelerini kullandı.
Dr. Fevzi Özgönül, "Tüm besinler arasında bir tek lahana suyunda bulunan U vitamini sayesinde lahana, mide ve bağırsaklardaki yaraların iyileşmesini sağlar ve iç yüzeyinin korunmasına yardımcı olur. Kansere ve kalp krizine karşı koruyucu olduğu kadar içerdiği selenyum sayesinde de yaşlanmayı önler" dedi.
Lahananın vücuttaki iyot miktarını azalttığı için guatr hastalığı olan ve yeni doğum yapmış kadınların bir süre lahana suyu tüketmemesi gerektiğini kaydeden Özgönül, "Lahana suyunun olduğu kadar evde kendinizin yapacağı lahana çayının da faydalarını saymakla bitiremeyiz'' dedi.
Özgönül, “Bu çay, özellikle vücudun bağırsak florasını düzenleyerek vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar, zindelik verir ve bağırsak florasını güçlendirdiği için probiyotik bakterilerin yerleşmesini sağlayarak tatlı ve hamur işi ihtiyacını azaltır ve kilo verdirip bölgesel olarak da incelmenizi sağlar.
Lahana çayında, lahana çok az kullanıldığı için lahana suyunun tersine hipotiroid hastaları, hamile ve yeni doğum yapmış süt veren annelerin abartmadığı sürece kullanmasında sakınca yoktur" şeklinde konuştu.
Dr. Fevzi Özgönül, evde kolayca hazırlanabilen lahana çayının tarifini şu şekilde sıraladı:
"1 avuç için kadar lahana, 1 orta boy soğan, 1 orta boy kereviz, 4 diş sarımsak, baş parmak kadar taze zencefil, 1 tutam kaya tuzu, 1.5 litre klorsuz su.
Yapılışı: Lahanaları ince ince doğrayın. Soğanı 8'e bölün, sarımsağı ezin. Kerevizi soyup küp küp doğrayın. Zencefili ise ince ince doğrayın. Tuzu kişiye göre koyun. 1,5 litre klorsuz kaynamış suya atın.
30 dakika daha kaynatın. Soğutup süzerek suyunu akşamüzeri spor ya da yürüyüş yaptıktan sonra bir bardak için. Bu kürü bağırsak florasını güçlendirmek için 21 günlük bir sürede kullanabilirsiniz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.