Kış aylarında göbek eriten lahana çayı

Lahana suyunun özellikle şeker ve romatizma hastaları için faydalı olduğunu belirten Dr. Fevzi Özgönül, bağırsakta oluşan sorunlar ve ayrıca incelmek için lahana çayının tüketilmesini öneriyor. Lahana çayının aşırı tüketilmediği sürece herhangi bir yan etkisi olmadığını belirten Dr. Fevzi Özgönül, "Lahana suyu içerdiği B, C ve E vitaminleri ile potasyum minerali sayesinde kanı temizler, idrar söktürür, cildi güzelleştirir, sivilce ve aknelerden kurtarır" ifadelerini kullandı