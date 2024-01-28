Kış aylarının favorisi! Leziz boza tarifi! Soğuk rüzgarların estiği kış aylarında, içimizi ısıtan bir favoriye ihtiyaç duyarız. İşte tam da bu noktada karşımıza çıkan, kışın serin havasına en iyi şekilde eşlik eden bir lezzet var. Bu lezzet, damaklarda bıraktığı iz ile adeta kış mevsiminin favorisi olmaya aday. İşte nefis boza tarifi...

Habertürk Giriş: 28.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:18 facebook

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