Kış aylarının favorisi! Leziz boza tarifi!
Soğuk rüzgarların estiği kış aylarında, içimizi ısıtan bir favoriye ihtiyaç duyarız. İşte tam da bu noktada karşımıza çıkan, kışın serin havasına en iyi şekilde eşlik eden bir lezzet var. Bu lezzet, damaklarda bıraktığı iz ile adeta kış mevsiminin favorisi olmaya aday. İşte nefis boza tarifi...
Giriş: 28.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:18
Lezzetli bir içecek arayışına giren birçok kişi için boza, kış mevsimi boyunca popülerliğini koruyor. Sıcak ya da soğuk olarak servis edilen bozanın olmazsa olmazı üzerine serpilen toz tarçın ve bütün olarak konulan leblebilerdir. İşte nefis boza tarifi…
BOZA MALZEMELERİ NELER?
Kıvamını ayarlamak için:
Maya karışımı için:
Servisi için:
BOZA NASIL YAPILIR?
Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları