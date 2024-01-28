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        Haberler Yemek Yapma Kış aylarının favorisi! Leziz boza tarifi!

        Kış aylarının favorisi! Leziz boza tarifi!

        Soğuk rüzgarların estiği kış aylarında, içimizi ısıtan bir favoriye ihtiyaç duyarız. İşte tam da bu noktada karşımıza çıkan, kışın serin havasına en iyi şekilde eşlik eden bir lezzet var. Bu lezzet, damaklarda bıraktığı iz ile adeta kış mevsiminin favorisi olmaya aday. İşte nefis boza tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:18
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        Kış aylarının favorisi!
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        Lezzetli bir içecek arayışına giren birçok kişi için boza, kış mevsimi boyunca popülerliğini koruyor. Sıcak ya da soğuk olarak servis edilen bozanın olmazsa olmazı üzerine serpilen toz tarçın ve bütün olarak konulan leblebilerdir. İşte nefis boza tarifi…

        BOZA MALZEMELERİ NELER?

        • 2 su bardağı kalın bulgur
        • 1/2 su bardağı pirinç
        • 6 su bardağı su

        Kıvamını ayarlamak için:

        • 1 su bardağı toz şeker
        • 5 su bardağı su

        Maya karışımı için:

        • 1 tatlı kaşığı yaş maya
        • 1 yemek kaşığı toz şeker
        • 1 su bardağı ılık süt

        Servisi için:

        • 1 su bardağı leblebi
        • 1 yemek kaşığı tarçın

        BOZA NASIL YAPILIR?

        • Bol suda yıkamış olduğunuz bulgur ve pirinci su dolu bir kap tencere içinde yumuşayana kadar pişirin.
        • Püre haline gelmiş olan bulgurlu karışımı suyunu süzün kalan posasını atın.
        • Süzgece aldığınız lapayı soğuması için oda ısısında bekletin.
        • Bozayı ekşi bir kıvama getirmek için; yaş maya, ılık süt ve toz şekeri bir kap içerisinde karıştırın.
        • Oda sıcaklığında beklettiğiniz lapayı büyük bir tencereye aktarın. Hazırlamış olduğunuz maya karışımını içerisine atıp tencerenin kapağını kapatıp güneş göremeyen odada 24 saat bekletin.
        • Kapağını açıp arda sırada hava almasını sağlayın.
        • Uzun süre beklettiğiniz bozanın içerisine toz şeker ve su ekleyip kıvamını ayarlayın.
        • Biraz daha soğuması için buzdolabında bekletip tarçın ve leblebiyle servis edebilirsiniz.
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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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