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Kış aylarının vazgeçilmezi! Uzmanlar öneriyor: Hafızayı güçlendiriyor, kolestrolü düşürüyor!

Antik çağlardan beri kullanılan zerdeçal, içerisinde vitamin, mineral, uçucu yağ ve kurkumin bulundurur. Tropik yerlerde yetişebilen zerdeçalın anavatanı Güney Asya'dır. Bilinen diğer adıyla Hint Safranı olan zerdeçal, birçok hastalığı önlemeye yardımcı olur. Toz şeklinde tüketimi kolay olan zerdeçalı bulmakta ülkemizde oldukça basittir.

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  • Kış aylarının vazgeçilmezi! Uzmanlar öneriyor: Hafızayı güçlendiriyor, kolestrolü düşürüyor!

    Hint safranı, zerdeçöp ve safran kökü gibi isimlerle de bilinen toz zerdeçal, sarı çiçekli ve büyük yapraklara sahip olan bir bitkidir. Acımtırak aroması bulunan zerdeçal, özellikle kış aylarında oldukça faydası olan bir bitkidir. Birçok hastalığa şifa olan zerdeçal, metabolizmayı çalıştırır, mideyi rahatlatır. Farklı şekillerde tüketebileceğiniz zerdeçal, uzmanlar tarafından öneriliyor.
  • Kış aylarının vazgeçilmezi! Uzmanlar öneriyor: Hafızayı güçlendiriyor, kolestrolü düşürüyor!

    ZERDEÇALIN FAYDALARI NEDİR?

    Zerdeçalın faydaları şu şekildedir;

    Kalp sağlığını korur,

    Hafızayı güçlendirir,

    Demans, alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır,

    Gribal enfeksiyonu önler,

    Bağışıklığı güçlendirir,

    Kas gelişimi açısından faydalıdır,

    Nörolojik hastalıkların tedavisinde etkilidir,

    Antioksidandır,

    Kolon kanserine yakalanma riskini düşürür,

    Prostat hastalığını önler,

    Kötü kolestrolü düşürür.
  • Kış aylarının vazgeçilmezi! Uzmanlar öneriyor: Hafızayı güçlendiriyor, kolestrolü düşürüyor!

    ZERDEÇALIN ZARARLARI NEDİR?

    Her ürünün tüketiminde aşırıya kaçıldığı gibi zerdeçalın fazla tüketimi de bazı sorunlara yol açabilir;

    Diyabete yakalanma riskini arttırır,

    Böbrek taşı oluşma ihtimalini ortaya çıkarır,

    Ameliyat olan kişilerin tüketmesi önerilmez, kanama ihtimali artabilir,

    Mide bulandırabilir,

    Alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir,

    Mide asit üretimini arttırabilir.
  • Kış aylarının vazgeçilmezi! Uzmanlar öneriyor: Hafızayı güçlendiriyor, kolestrolü düşürüyor!

    ZERDEÇAL KAÇ KALORİDİR?

    1 Tatlı Kaşığı (5g lık) Zerdeçal Tozu 15,60 kaloridir.
  • Kış aylarının vazgeçilmezi! Uzmanlar öneriyor: Hafızayı güçlendiriyor, kolestrolü düşürüyor!

    ZERDEÇAL BESİN DEĞERİ

    100 gr

    Karbonhidrat (g) - 67.14

    Protein (g) - 9.68

    Yağ (g) - 3.25

    Lif (g) - 22.7

    Kolesterol (mg) - 0

    Sodyum (mg) - 27

    Potasyum (mg) - 2080

    Kalsiyum (mg) - 168

    Vitamin A (iu) - 0

    Vitamin C (mg) - 0.7

    Demir - 55
  • Kış aylarının vazgeçilmezi! Uzmanlar öneriyor: Hafızayı güçlendiriyor, kolestrolü düşürüyor!

    ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

    Zerdeçalın toz hali yemeklere, soslara kullanılabilir. Şifa kaynağı olması için çayı tüketilebilir. Yoğurt ile karıştırılarak diyet sırasında tüketilebilir. Çayını yapmak için; sıcak suyun içerisine 1-2 çay kaşığı toz zerdeçal koyup 10 dakika demlendikten sonra tüketebilirsiniz. İçerisine bal ya da limon eklemeniz şifasını ikiye katlayacaktır.

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