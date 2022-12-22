Hint safranı, zerdeçöp ve safran kökü gibi isimlerle de bilinen toz zerdeçal, sarı çiçekli ve büyük yapraklara sahip olan bir bitkidir. Acımtırak aroması bulunan zerdeçal, özellikle kış aylarında oldukça faydası olan bir bitkidir. Birçok hastalığa şifa olan zerdeçal, metabolizmayı çalıştırır, mideyi rahatlatır. Farklı şekillerde tüketebileceğiniz zerdeçal, uzmanlar tarafından öneriliyor.