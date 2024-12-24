Kış diyetinin 9 püf noktası

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut Azal, “Kış mevsiminde vücudumuz kendi ısısını korumak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar; bu durum ise daha fazla yemeye ve özellikle daha fazla karbonhidrat tüketme isteğine neden olur. Bu süreçte canınızın çektiği şeyleri hiç tüketmemek ise diyetinizin sürdürülebilir olmasını engelleyecek, bir süre sonra en başa dönmenize yol açacaktır. Bu nedenle canınız çektiğinde kendinizi bu yiyeceklerden mahrum bırakma veya cezalandırma gibi davranışlardan kaçınıp, sıklık ve miktar kontrolü yaparak kilo verme çabanızda başarıya ulaşabilirsiniz” dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut Azal, kış diyetinin 9 püf noktasını anlattı: