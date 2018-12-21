21 Aralık kış gündönümü başladı. 21 Aralık ekinoksu yani kışın ilk gününe özel Google'dan Doodle geldi. Öte yandan Google'da ve haberlerde 21 Aralık ekinoksunu gören ya da duyanlar, ekinoksun ne anlama geldiğini bugün de nelerin yaşandığını araştırıyor. İşte kış gündönümü ile ilgili detaylar....

EN UZUN GECE (21 ARALIK KIŞ GÜNDÖNÜMÜ) KAÇ SAAT SÜRECEK?

21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.

21 ARALIK EKİNOKSU NEDİR?

21 Aralık Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz , Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

EN UZUN GECE HANGİ ŞEHİRDE YAŞANACAK?

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

İSTANBUL 21 ARALIK

Güneşin doğuşu: 08.27

Güneşin batışı: 17.40

Gece süresi: 14 saat 47 dakika

Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika

En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika;

Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.

En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat

Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

GOOGLE'DAN 21 ARALIK'A ÖZEL DOODLE

Önemli günleri doodle ile kullanıcılarına haztırlatan dünyaca ünlü arama motoru Google 21 Aralık ekinoksuna özel de bir doodle hazırladı. Kışın ilk gününde olduğumuzu haırlatan ve turkuaz rengin hakim olduğu doodle beğeniyle karşılandı.

İşte, Google tarafından hazırlanan Doodle:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ