Nemlendirme ipuçları

Eller, ayaklar veya diğer kuru bölgeler için şu adımları izleyin:

- Nemlendirici uygulayın.

- Üzerine petrol jölesi veya lanolin gibi ağır bir yumuşatıcı sürün.

- Bölgeyi sargı, eldiven veya çorapla örtün.

- Nemlendirici etkisini artırmak için işlemi birkaç saat veya gece boyunca bekletin.