Haziran'da Karadeniz'e kar yağdı! 0:00 / 0:00

DHA

Doğu Karadeniz Bölgesi´nde Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Bayburt'ta dün soğuk ve yağışlı hava etkili oldu.

Bölgede sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü.

DENİZDEN 2 BİN 300 METRE YÜKSEKTE

DHA'da yer alan habere göre Rize´nin Çamlıhemşin ilçesinin deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Kavron Yaylası'nda yaşayanlar da kar sürprizi ile karşılaştı.

YAĞAN KARI KAMERAYA ÇEKTİLER

Yaz ayında kar sürprizi yaşayanlar, o anları cep telefonları ile kayda aldı.