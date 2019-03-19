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Hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler

Giriş: 19.03.2019 - 08:28 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar hakkında bilgi veren Diyetisyen Gözde Serin, soğan, sarımsak, mantar, yoğurt, kefir tüketilmesini önerdi

  • 1Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Diyetisyen Gözde Serin, bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar hakkında bilgi verdi. İşte bağışıklığınızı güçlendirerek hastalıklardan korunmanızı sağlayan besinler!

  • 2Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Sarımsak ve Soğan

    Sarımsak, halk arasında doğal antibiyotik olarak anılmaktadır. Ona bu özelliği veren ise içeriğinde bulunan, kükürtlü bir bileşik olan allisindir. Soğan ve sarımsak çok iyi birer antioksidan kaynağıdır ve kansere karşı koruma özelliğine sahiptir.

  • 3Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Kötü kolesterolü ( Ldl ) düşürüp, iyi kolesterolü ( Hdl ) yükseltmektedir. İdrar söktürücü özelliği olan soğan, vücuttaki ödemin atımına yardımcı olmaktadır. Sarımsak, antibakteriyel özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı da korumaktadır. 

  • 4Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    İngiltere’de yapılan araştırmalar; 12 hafta boyunca plasebo ve sarımsak özütü verilen 146 kişiden, sarımsak alanların üçte iki oranında soğuk algınlığı riskinin düştüğünü göstermektedir. Bununla birlikte haftada altı dişten fazla sarımsak yiyenlerde yüzde 30 daha düşük kolorektal kanser oranı ve yüzde 50 daha az mide kanseri oranı olduğu saptanmıştır.

  • 5Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Mantar

    Sadece hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamininin ve yine D vitamininin doğal olarak bulunduğu nadir besinlerden biridir. Mantarda kanserden koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren antioksidan olarak da kabul edilen selenyum minerali bolca bulunmaktadır. 

  • 6Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Ayrıca mantar C vitamini, fosfor, potasyum ve bakırdan zengin olup vitamin ve mineral içeriği açısından çok zengin olduğu görülmektedir. Bu da mantarın; bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede, kalp sağlığını korumada, bazı kanser türlerini önlemede etkin rol oynamasını sağlamaktadır. 

  • 7Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Yüzyıllardır, insanlar sağlıklı bir bağışıklık sistemi için mantar tüketmektedir. Araştırmalar, mantarların beyaz kan hücrelerinin üretimini ve aktivitesini artırdığını göstermektedir.

     

  • 8Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Yoğurt

    Probiyotikler veya yoğurtta bulunan "Canlı aktif kültürler", bağırsak ve bağırsak yollarını hastalıklara neden olan mikroplardan uzak tutan sağlıklı bakterilerdir.

  • 9Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Ek formda olsalar da, Avusturya Viyana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, günlük 200 gram yoğurt tüketilmesinin bağışıklığın artırılmasında etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

     

     

  • 10Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Kefir

    Probiyotik özelliği ile ilgili yapılan çalışmalar, sağlıklı bağırsağın sağlıklı birey anlamına geldiğini kanıtlamıştır. Bundan dolayı günde 1 su bardağı kefir mutlaka tüketilmesi önerilmektedir.

  • 11Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Bir bardakta günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 10’unu, kalsiyum ihtiyacının yüzde 30’unu ve C vitamini ihtiyacının yüzde 4’ünü almak mümkündür. Kefirde bulunan B12, B1, biotin ve K vitaminleri genel sağlığa katkıda bulunur. 

     

     

  • 12Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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     Kefir ev ortamında rahatlıkla yapılabilmektedir. Yarım litre pastörize günlük süte bir tatlı kaşığı kefir mayası eklenip karanlık bir odada 24 saat muhafaza edilir. Süre dolunca kefir hazır olmaktadır. Süzgeç yardımıyla maya kefirden ayrılıp tekrar kullanılabilmektedir. Doğru koşullarda saklanırsa ömrü uzun olmaktadır.

  • 13Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Kalsiyum ve magnezyum içeriği yüksek olduğu için kemik sağlığını korumakta ve kemik kaybını önlemeye yardımcı olmaktadır.

  • 14Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Nar

    Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan nar, tam bir antioksidan deposudur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalıktan vücudumuzu korumaktadır. Yapılan araştırmalar narın anti-tümör etkisi olduğunu bu nedenle kansere karşı koruyucu olduğunu göstermektedir. 

  • 15Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Hazırlanan diyet listesi içerisinde nar tüketimine yer vermek, sık başvurulan bir yöntemdir. Bunun dışında kalp damar sağlığının korunmasında da büyük rol oynayan nar, günlük olarak tüketebileceğiniz meyvelerin başında gelmelidir. 1 porsiyon meyve, 1/ 2 küçük boy nara denk gelmektedir.

  • 16Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Turunçgiller

    Çoğu kişi soğuk algınlığı sonrasında C vitamini alır. Çünkü bağışıklık sisteminizin oluşmasına yardımcı olmaktadır. C vitamininin beyaz kan hücrelerinin üretimini çoğalttığı düşünülmektedir. Bunlar enfeksiyonlarla savaşmanın anahtarıdır.  hücreleri koruyor

  • 17Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Greyfurt, portakal, mandalina, limon, misket limonunu doğru miktarlarda tüketmek önemlidir. Vücut bunu üretmediğinden veya depolamadığından, sağlığınız için günlük C vitamini gerekir.

  • 18Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Hemen hemen tüm narenciye, C vitamini bakımından zengindir. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli seçenekler ile bu vitaminin herhangi bir öğüne sıkıştırılması kolaydır. Bu gıdalar serbest radikallerin oluşmasını önlüyor 

  • 19Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Zencefil

    B3, B6 vitaminlerini ve demir, kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir. Modern ve geleneksel tıp bu besini ve baharatını sıkça kullanmaktadır. 

  • 20Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Zengin içeriğiyle birçok hastalığa iyi gelen zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirmektedir. Son araştırmalarına göre zencefil kronik ağrının azalmasına ve kolesterol düşürücü özelliklere sahip olabilmektedir.

  • 21Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Zerdaçal

    Diğer adı Hint safranı olan zerdeçal, zencefilgiller ailesinden başka bir besindir. Aktif maddesi curcumindir. 

  • 22Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Zerdeçal, bol miktarda A ve E vitamini içermektedir ayrıca demir, manganez B6 vitamini, potasyum ve bakır bakımında oldukça zengindir. Bu parlak sarı, acı baharat, yıllardır hem osteoartrit hem de romatoid artrit tedavisinde anti-inflamatuar olarak kullanılmaktadır. 

  • 23Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Ayrıca, araştırmalar, zerdeçalın ayırt edici rengini veren yüksek curcumin konsantrasyonlarının egzersize bağlı kas hasarını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Serbest radikallerin oluşmasına engel olmakta ve hücreleri korumaktadır.

  • 24Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Çay

    Dünyada ve ülkemizde çay toplumsal anlamda önemli yere sahiptir. Çayın etkili maddesi tein olup, içeriğinde polifenol bulunmaktadır. Bilimsel bir araştırma sonucunda; 2 hafta boyunca günde 5 fincan siyah çay içen insanların, plasebo sıcak içecek içenlere kıyasla kanlarında 10 kat daha fazla virüsle savaşan interferona sahip oldukları görülmüştür. 

  • 25Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Bu bağışıklık artışından sorumlu amino asit olan L-theanine, hem siyah hem de yeşil çay-kafeinsiz olanlarında bol miktarda bulunmaktadır.

  • 26Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Et

    Bağışıklığı destekleyici çinko mineralin başlıca kaynağıdır. Çinko eksikliği, az miktarda et tüketen, özellikle vejetaryenler için en yaygın beslenme eksikliklerinden biridir. Çünkü hafif çinko eksikliği bile enfeksiyon riskini artırabilmektedir. 

  • 27Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Ette bulunan D vitamini ve çinko, beyaz kan hücrelerinin gelişimi için çok önemlidir.

  • 28Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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    Yulaf ve arpa

    Bu taneler beta-glukan, ekinezya'dan daha güçlü antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahip bir lif türü içermektedir. Norveç’te yapılan bir çalışmada hayvanlar bu bileşiği yediğinde hasta olma ve hatta şarbona yakalanma olasılıklarında düşüş olmuştur.

  • 29Kış hastalıklarından koruyup cilde ve bedene iyi gelen bağışıklık güçlendiren besinler
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     İnsanlarda da bağışıklığı artırır, yara iyileşmesini hızlandırır ve antibiyotiklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olmaktadır.

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