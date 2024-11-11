Kış mevsimine girmeye az bir zaman kala araç sahipleri için kış lastiği gündeme geldi. Kışın kar ve yağmurlu zemine güçlü bir şekilde tutunarak, güvenli yolculuğu sağlayan kış lastikleri, araç sahipleri için zorunlu bir uygulama. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...