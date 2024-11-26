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        Haberler Bilgi Gündem Kış lastiği takmak için son gün ne zaman, uygulama ne zaman başlıyor, hangi araçlar için zorunlu, cezası nedir?

        Ticari araçlar için zorunlu: Kış lastiği takmak için son gün ne zaman?

        Kış aylarına girmemize günler kala lastikçilerde kış lastiği mesaisi de başladı. Özellikle birkaç gündür Türkiye'nin birçok yerinde aniden bastıran kar yağışı, sürücülerin hızlı bir şekilde lastik değiştirmesini sağladı. Uygulama ticari araçlar için zorunlu olsa da yolcu güvenliği adına özel araçlara da tavsiye ediliyor. Peki, kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 08:21 Güncelleme: 26.11.2024 - 08:21
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        Kış mevsimiyle beraber başlayacak olan kış lastiği uygulamasına günler kaldı. Ticari araçlar için zorunlu olarak kılınan kış lastiği uygulamasında, sürücülerin karlı ve kaygan yollarda güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlıyor. Karara uymayan sürücülere, 2024 yılında 4 bin 69 TL ceza kesilecek, bu rakam gelecek yıl için değişecek. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

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        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının da valilikler tarafından belirlendiğini kaydederek, "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

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        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

        tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayıp, 4 ay devam edeceğini belirterek, "Uygulama şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

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        KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

        Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

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