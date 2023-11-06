Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, takmama cezası ne kadar?
Havaların soğumaya başlamasıyla kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı sorgulaması hız kazandı. Kış aylarında trafik kazalarını azaltmak ve sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan kış lastiği zorunluluğu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte kış lastiği uygulaması başlangıç tarihi ve takmama cezası...
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu olan uygulamaya ilişkin olarak "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçlarda geçerli ve takmama cezası ne kadar?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte 2023 - 2024 kış lastiği zorunluluğu tarihi, takmanın zorunlu olduğu araçlar ve takmama cezası hakkında merak edilen ayrıntılar...
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Araçlarda kış lastiği uygulaması her sene 1 Aralık tarihinde başlıyor. Söz konusu uygulama 1 Nisan'da son buluyor.
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?
Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği kullanılması zorunludur. Bu araçların dışı daki hususi araçlarda uygulama zorunlu olmasa da can ve mal güvenliği için tüm araçlarda kullanılması önemlidir. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.