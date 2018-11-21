Kış lastiği zorunluluğu ne zamandan itibaren başlıyor? Soğuk havaların tüm yurtta etkisini artırması, her yıl olduğu gibi bu yılda kış lastiklerini gündeme taşıdı. Kış lastiklerinin, olumsuz hava şartlarında suda kayma riskini azaltması ve ıslak yollar üzerinde fren mesafesini kısaltması, kuşkusuz trafik güvenliğini artırıyor. Peki, Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği fiyatı ne kadar? 2019 Kış lastiği!

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Soğuk havaların tüm yurtta etkisini artırması, her yıl olduğu gibi bu yılda kış lastiklerini gündeme taşıdı. Sıcaklıkların 7 derecenin altına düştüğü yerlerde kullanılması tavsiye edilen kış lastiklerinin 1 Aralık'tan itibaren ticari araçlar için zorunlu hale gelecek olması ise, gözleri bu lastiklerin fiyatlarına çevirdi.

KIŞ LASTİĞİ ÖNEMİ

Kış lastiklerinin, olumsuz hava şartlarında suda kayma riskini azaltması ve ıslak yollar üzerinde fren mesafesini kısaltması, kuşkusuz trafik güvenliğini artırıyor. Söz konusu lastiklerin silika karışımlarının yaz lastiklerinden farklı ve daha maliyetli olması ise, fiyatların da en az yüzde 10 kadar daha pahalı olmasına neden oluyor.

Türkiye'de bir çok firma araç lastiği üretimi yapıyor. Yerli üretime rağmen hammaddenin ithal ediliyor olması ise, girdi maliyetleri dövizle belirlenen lastiklerin fiyatlarını artırıyor.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Ekim 2018 itibariyle Türkiye'de satılan araçların yüzde 80'den fazlasını A, B ve C segment araçlar oluşturuyor. Sadece C-segment otomobiller ise toplam pazarın yüzde 55'ine denk geliyor.

Söz konusu tablo, ülkede satılan otomobillerin büyük çoğunluğunun üzerinde 16 inc ebadında lastik bulunduğunu gösteriyor. Türkiye'de en çok satılan lastik ölçülerinden biri olan 205 55 R16 boyutundaki kış lastiği bugünlerde 400 liradan satılıyor. Yerli bir markanın ürettiği aynı kış lastiğinin geçen yıl ki fiyatı ise 288 TL idi. Rakamlar 16 inc boyutundaki yerli kış lastiğinde bu yıl fiyatların yüzde 40 daha yüksek olduğunu gösteriyor.

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