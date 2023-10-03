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        Haberler Sağlık Kış öncesi riskli gruplara gribal enfeksiyonlara karşı aşı tavsiyesi

        Kış öncesi riskli gruplara gribal enfeksiyonlara karşı aşı tavsiyesi

        Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, kış mevsimi öncesinde riskli gruplara gribal enfeksiyonlara karşı aşı yaptırmalarını tavsiye etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:30 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:38
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        Kış öncesi o gruba aşı önerisi!
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Pediatrik Enfeksiyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, çocukların okulların açılmasıyla pek çok enfeksiyon hastalığı riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

        Çocuklar uzun süre kapalı ortamda bir arada oldukları için enfeksiyonun daha kolay bulaştığını dile getiren Aydın, "En sık gördüğümüz enfeksiyon hastalıkları bu dönemde sinüzit, otit (orta kulak iltihabı), nezle, grip, bronşit, pnömoni (zatürre) gibi solunum sistemi hastalıklarıdır, bunların yanında ishal ve döküntülü hastalıkları da sıklıkla görmekteyiz" bilgisini verdi.

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        EL HİJYENİ ÇOCUKLARA ÖĞRETİLMELİ

        Aydın, el hijyeninin bulaşıcı hastalıkları önlemedeki önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklar birbirleriyle yakın temas halinde oldukları, oyunları sırasında çevreyi çok elledikleri, ellediklerinde de ellerini ağızlarına götürebildikleri için mikroorganizmalarla daha yakın temas içindeler. Bu nedenle enfeksiyon hastalıklarından korunmada en önemli ve etkili yöntem olan el hijyeni alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmamız gerekiyor. Su ve sabunla el hijyeni, bulaşıcı hastalıkları önlemede en etkili yöntemler arasında yer alıyor."

        Aydın, bunun yanında hasta çocuğu okula göndermemenin ve evde izolasyonunu sağlamanın da önemli olduğunu vurguladı.

        "AŞILAR BU DÖNEMDE BİZE ÇOK FAYDA SAĞLAYACAKTIR"

        Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde aşıların da önemli rol oynadığını belirten Aydın, şunları söyledi: "Aynı zamanda bildiğiniz en etkili enfeksiyon hastalıklarından korunma yöntemi olan aşılar da bu dönemde bize çok fayda sağlayacaktır. Zaten halihazırla ulusal aşı takvimimizdeki pek çok aşı hem bizleri hem çocuklarımızı bulaşıcı hastalıklardan koruyacaktır. Yakın zamanda, önümüzde influenzayı da bekliyoruz. Özellikle ulusal aşı takvimimizde yer almayan ama 6 ayın üstünde riskli gruba ve 65 yaş üzerindeki yetişkinlere önerdiğimiz influenza aşısı da piyasaya çıktı. Herkese influenza aşılamasını da öneriyoruz."

        ANTİBİYOTİKTE ISRARCI OLMAYALIM

        Aydın, influenzanın şu anda yaygın görülmediğini belirterek, "Ekim ortalarından itibaren ülkemizde influenzayı görmeye başlıyoruz. Aşılamayı da bunun öncesinde yapmalıyız ki bağışıklık yanıtımız ortaya çıksın. İnfluenza geldiğinde hazır bir bağışıklıkla mikropla savaşabilelim" dedi.

        Bu dönemdeki görülen birçok solunum sistemi enfeksiyon hastalığının nedeninin virüsler olduğuna dikkati çeken Aydın, şunları söyledi: "Bu nedenle solunum sistemi enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde istirahat, parasetamol, ibuprofen gibi ateş düşürücüler ve yeterli sıvı alımı aslında tedavi için yeterli. Bunun yanında gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımını önermiyoruz. Özellikle doktor reçetesi olmadan kişiler inisiyatifleriyle lütfen antibiyotik kullanmasınlar. Hastalar hekime antibiyotik reçetelenmesi için ısrarcı davranabiliyor. Bu konuda da ısrar etmemelerini öneriyoruz."

        Kızının rahatsızlığı nedeniyle KTÜ Farabi Hastanesi'ne müracaat eden Şeyma Akdeniz, kızının 1. sınıfa, oğlunun da 4. sınıfa gittiğini söyledi.

        Çocuklarının okul sürecinde enfeksiyon hastalıklarıyla sürekli karşılaştığını belirten Akdeniz, "Çocuklarımın sağlık ve bağışıklığının daha iyi olması için aşı yaptırmayı düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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