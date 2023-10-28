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        Haberler Gündem KIŞ SAATİ UYGULAMASI 2023 | Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması Türkiye'de uygulanacak mı?

        Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması Türkiye'de uygulanacak mı?

        Dünya genelinde 29 Ekim Pazar günü itibarıyla kış saati uygulamasına geçilecek. Pek çok ülkede devam eden kış saati uygulaması ile Avrupa'da mobil telefonlar ve dijital saatler otomatik olarak 1 saat geri alınacak. Türkiye'de ise saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. İşte 2023 Türkiye'de kış saati uygulamasına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:03
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        Ekim ayının sonuna yaklaşıldığında gözler kış saati uygulamasına çevrildi. Birçok ülkede devam eden yaz ve kış saati uygulamaları ile saatler otomatik olarak 1 saat ileri ve geri alınıyor. Dünya genelinde 29 Ekim Pazar günü saatler geri alınarak kış saati uygulamasına geçilirken gözler "Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması Türkiye'de uygulanacak mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2023 Türkiye'de kış saati uygulamasına ilişkin detaylar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        2016 YILINDAN BERİ TÜRKİYE'DE KALICI YAZ SAATİ UYGULANIYOR

        8 Eylül 2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Türkiye'de yaz saati kalıcı hâle getirilmiştir. 2016 yılından beri Türkiye'de kış saati uygulaması kullanılmıyor.

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        SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

        Dünya genelinde saatlerin geri alınacağı tarih 29 Ekim Pazar günü olacak.

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        TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLECEK Mİ?

        Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması devam edecek. Kış saati uygulaması 2023 yılında da uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak. Dünya genelinde ise saatler 29 Ekim Pazar günü geri alınacak.

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        TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI 2 OLACAK

        Avrupa kış saati uygulamasına geçerken Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltereyle ise 3’e çıkacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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