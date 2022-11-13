Mevsimde çıkan yiyecekleri tercih etmek her zaman daha sağlıklıdır. Her mevsim başka bir gıda ürünü yetişir ve hem sağlık açısından hem de maliyet açısından pek çok avantaj sağlar. Kasım ayının gelmesiyle birlikte kışın tüketilen sebze ve meyvelerde tezgahlarda yerini aldı. Kasım ayında bağışıklığınızı korumak için tüketmeniz gereken sebze ve meyveleri sizler için derledik.

Güncel sebze ve meyve fiyatları:

Biber patlıcan ve kabak 15 TL – 8 TL arasında değişiyor.

Karnavahar ve brokoli – 15 TL

Mandalina - 17 TL

Nar 15- 20 -25 TL arasında değişiyor.

Portakal – 25 TL

Armut - 20 TL