Kış uykusundan uyanan bozayılar yiyecek arayışına girdi

AA

Yaz döneminde, yaklaşık 300-350 kilometre yol yürüyerek Artvin'de Şavşat ormanlık alanına göç eden ve burada meyvelerle beslenen bozayılar, havaların soğumasıyla kış uykusuna yatmak için Sarıkamış ormanlarına geri dönüyor.

Kış mevsimini ilçedeki sarıçam ormanlarında geçiren bozayılar, havaların ısınmasıyla kış uykusundan yavaş yavaş uyanıyor. Sarıçam ormanlarının karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulamayan bozayılar, karınlarını doyurmak için yavrularıyla ilçe merkezine kadar iniyor.

Kars-Erzurum kara yolu üzerindeki balık lokantası yakınına gelen bazı bozayılar da çöpe atılan balık ve yemek atıklarıyla karnını doyurmaya çalışıyor.

- Akşamları mahallelere kadar iniyorlar

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, AA muhabirine, havaların yavaş yavaş ısınmasıyla ayıların kış uykusundan uyandığını söyledi.

Bozayıların mahallelere kadar indiğini ifade eden Vanlı, "Özellikle akşamları çok rahat geziyorlar. Şu anda da arkamda ayı yiyecek arıyor, herkesin dikkatli olması lazım." dedi.

Balık lokantası işletmecisi Mustafa Karadeniz de bozayıları yavrularıyla yiyecek ararken sıkça gördüklerini anlattı.

Karadeniz, "Bozayılar lokantamızın yanına da gelmeye başladılar. Biz de onları besliyoruz, kimseye zarar vermiyorlar. Karnını doyurduktan sonra orman içine giderek uzaklaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mustafa Karadeniz, bazı vatandaşların bozayılara yaklaştığını ve bunun çok tehlikeli olduğunu ifade ederek, "Yanında yavrusu olan ayılar daha saldırgan olabiliyor." diye konuştu.