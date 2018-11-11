Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik'te" gerçekleştirdiği değişikliği değerlendirdi.
Son yönetmelik değişikliğinin çalışan kesiminin gelirini, işletmelerin ise nitelikli iş gücünü kaybetmemeleri için önemli bir destek olduğunu aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:
"Firmaları dönemsel şoklara karşı güçlendirip, döviz dalgalanması gibi nedenlerle işten çıkarmalara karşı hem şirketlere hem çalışanlara koruma halesi getirmiştir. Kısa Çalışma Ödeneği, daha önce de mevcuttu ama genel ekonomik kriz tanımı nedeniyle işlerlik kazanamıyordu. Yapılan değişiklik ile zorlayıcı sebep, açık şekilde tanımlandı. Artık son yaşadığımız kur şoku gibi dışsal etkiler de bu kapsama alındı. Çalışanın ücreti, dışsal etkilerden kaynaklı durumlarda, geçici süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanabilecek."
Avdagiç, yönetmelik değişikliğiyle son aylarda döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle firmaların faaliyetlerini durdurup, işten çıkarma yoluna gitmesinin önüne geçildiğini kaydetti.
"TÜM DEĞER ZİNCİRİ OLUMLU ETKİLENECEK"
İTO Başkanı Avdagiç, düzenlenen yönetmelikle Kısa Çalışma Ödeneği'nde yeni bir dönem başladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Kısa Çalışma Ödeneği, döviz dalgalanması gibi dönemsel şoklarda işten çıkarmalara karşı da şirketleri ve çalışanlarını koruma çemberine almıştır. Dışsal nedenlerle oluşan zorlayıcı dönemler, yapılan değişiklikle daha kolay aşılabilecek. Bu, firmanın ilişkili olduğu tüm değer zincirini olumlu etkileyecek bir düzenleme. Çünkü zor durumda olan firma, nitelikli iş gücünü kaybetmemenin yanı sıra işçi çıkarmanın ağır maliyetiyle de karşı karşıya kalmayacak. Bu durum, firmanın ilişki içinde olduğu tedarikçisinden alacaklısına kadar tüm taraflara ve sonunda ekonomiye yansıyacak. Firmalarımızı, artacak talebe de hazırlıklı tutacak."
Avdagiç, "Bununla birlikte, ilerleyen süreçte Kısa Çalışma Ödeneği'ndeki 3 aylık süre kısıtlamasının daha da yükseltilebileceğini umuyoruz. 3 ay olan ödenek süresinin, sıkıntılı firmaların daha iyi toparlayabilmesi için 6 ay şeklinde belirlenmesi daha da rahatlatıcı olacaktır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a bu yönetmelik değişikliği ve gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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