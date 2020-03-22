İŞKUR üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek

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Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor. Başvurular yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi ve twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre yeni koronavirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabilecek. Kısa çalışma ödemeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek. Başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında "www.iskur.gov.tr" İŞKUR internet sitesinden detaylı duyuru yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.