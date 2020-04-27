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Koronavirüs salgını nedeniyle, otomotiv sektöründe olduğu gibi lastik üretiminde de kayıplar yaşanıyor.

Türkiye'de fabrikası bulunan firmalardan Goodyear, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, İzmit ve Adapazarı fabrikalarında üretim kapasitesinin 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren salgın öncesi rutin seviyeye çıkarılacağını bildirdi.

Kısa Çalışma Ödeneği'ne yapılan başvurunun sonlandırılacağının da kaydedildiği açıklamada, "Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarihli kararıyla; İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 20.04.2020 tarihinde kısmen başlayan faaliyetlerin 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren salgın öncesi rutin seviyesine çıkarılmasına, bu nedenle Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2020 tarihli kararına istinaden gerçekleştirilen Kısa Çalışma Ödeneğine yapılan başvurunun 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla erken sonlandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Şirket KAP'a daha önce yaptığı açıklamada, 30 Mart tarihinde üretime ara verilen Adapazarı fabrikasının 4 Mayıs'ta açılacağını, İzmit tesisinde ise 20 Mart'ta işbaşı yapılacağını duyurmuştu.

Türkiye'deki diğer lastik üreticilerinden Brisa ve Pirelli'de İzmit'teki üretimlerine ara vermişlerdi.

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