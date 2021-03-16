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Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ son tarih ne zaman? Cumhurbaşkanı'ndan son dakika açıklama

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) yani nakdi ücret desteği son tarih ne zaman? Pandemi ile başlayan süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son açıklama geçtiğimiz gün ki Kabine Toplantısı sonrasında yapıldı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ne zaman bitecek? İşte merak edilip araştırılan tarih...

Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ son tarih ne zaman? Cumhurbaşkanı'ndan son dakika açıklama

Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ son tarih ne zaman? Pandemi süreciyle birlikte birçok işletmede kısa çalışmaya geçildi. Kısa çalışmaya geçen işletmelerde ise çalışanlara nakdi ücret detseği yani Kısa Çalışma Ödeneği yapılıyor. Ancak Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ'de sona geliniyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği son tarih ne zaman? Merak edilip araştırılan sorularla ilgili en net cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte, Kısa Çalışma Ödeneği son tarih...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON TARİH NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi alanındaki gelişmeler ile kısa çalışma ödeneğine de değindi. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."

Bu duruma göre son olarak yayınlanan düzenlemeye göre Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart tarihinde sona erecek.

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