Kısa çalışma ödeneği, koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen işverenlerin tercih ettiği desteklerden birisi oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “3 milyonu aşkın sigortalımız için 270 bine yakın firmamız Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurdu.” dedi

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç, bir okurundan gelen kısa çalışma ödeneği ödemeleri ne zaman başlayacak sorusunu şu şekilde yanıtlıyor:

"Kanun gereği kısa çalışma başvurusunun öncelikle iş müfettişlerince incelenmesi gerekiyor. Kanundaki bu zorunluluk dolayısıyla şu ana kadar koronavirüs (KOVİD – 19) tedbirleri kapsamında faaliyetine / üretimine ara veren iş yerlerinde çalışanlar için kısa çalışma ödeneği verilemedi. Ancak, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile kolaylık sağlandı. Artık işverenin beyanı esas alınarak, inceleme sonucu beklenmeden ödeme yapılacak, inceleme ise sonradan tamamlanacak. İnceleme sonucunda yersiz ödeme yapıldığı anlaşılır ise ödenmiş olan paralar işverenden faiziyle geri alınacak.

İlk ödeme, mart ayında kısa çalışma yapılan iş yerlerinde çalışanlar için gerçekleştirilecek. Kanun gereği kısa çalışma ödeneği, iş yerinde işin durduğu tarihi izleyen ikinci haftadan itibaren yapılıyor. Bu nedenle mart ayında faaliyeti iki hafta durmuş olan iş yerleri için, ilk etapta bir haftalık kısa çalışma ödeneği verilecek. Nisan ayının kısa çalışmalarına ilişkin ödeneğin ise 5 Mayıs’ta verilmesi bekleniyor."

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işveren, kısa çalışma talebini, derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir.

Elektronik ortam üzerinden başvuru mümkündür. Tehlikeli salgına dayanan zorlayıcı sebeple elektronik başvuru bu dönem için zorunlu tutulmuştur.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

İşveren yazılı başvurusunda;

- Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu belirtmek,

- İşyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını belirtmek,

- Manyetik ve yazılı ortamda Kurumca belirlenen formatta hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi Kurum birimine teslim etmek, zorundadır.