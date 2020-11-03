Tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs pandemisi sebebiyle işten çıkarma yasağı getirilmiş, sonrasında da çalışanlara kısa çalışma ödeneği yatırılacağı açıklanmıştı. 26 Mart'tan beri düzenli olarak yatırılan kısa çalışma ödeneği kasım ayında ne zaman yatırılacak? İşte kısa çalışma ödeneği hakkında...

KASIM KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Kasım ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaplara yatar araştırılıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

26 Mart 2020 tarihinden itibaren ilk olarak verilmeye başlanan Kısa Çalışma Ödeneği, koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak ekonomik tedbirlerden birisi olarak işleme alınmıştı. 17 Kasım'da biteceği beklenen Kısa Çalışma Ödeneği 2 ay daha uzatılarak, 17 Ocak tarihine kadar uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

Binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığı işveren ve işçiler tarafından kontrol ediliyor. 26 Mart'tan bu yana binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ile ilgili kesin bir süresinin olmaması Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor araştırmasına yönlendiriyor. Özellikle emeklilik süresini hesaplamak isteyen çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini kısaltıyor mu sorularıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi destek hattı ALO 170'ten yardım almaya çalışıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği , işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NET NE KADAR YATAR?

Yukarıda Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığını aktarmıştık. Fakat Kısa Çalışma Ödeneği alan vatandaşlar Kısa Çalışma Ödeneği günlük net kaç lira öğrenmek istiyor. Binlerce çalışanın almaya devam ettiği Kısa Çalışma Ödeneği, 12 ay asgari ücretten primi yatan ve asgari ücretle çalışanların brüt kazancının yüzde 60'ını yani günde 53 lira ayda ise 1.593 lirasına denk geliyor.

Asgari ücretlinin hesabına ne kadar Kısa Çalışma Ödeneği yatıyor hesaplamak için, bu miktardan binde 7,59 damga vergisi kesintisini de çıkarmak gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği asgari ücretli çalışanın hesabına bu kesintilerle birlikte net olarak günde 52,60 lira, ayda 1580 lira olarak yatıyor. Asgari ücretliye Kısa Çalışma Ödeneği net olarak ne kadar yatar sorusuna ise net miktar 1.580 liradır.