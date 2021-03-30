Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek açıklaması!

Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalanlar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kısa çalışma ödeneği veriliyor. Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında, sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kovid-19 tedbirleri ile ilgili "Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz." dedi. Çalışanlara bir senedir verilen kısa çalışma ödeneği Mart ayında sona eriyor. Kısa çalışma ödenediğinde son durum merak edilirken, Erdoğan'dan destek açıklaması geldi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneği Mart sonuna kadar uzattık." dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Nakdi ücret desteği 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi. Yani nakdi ücret desteği 1. 431 liradır.

ERDOĞAN'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında, "Sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primlerini üstlenecek, kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü "Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Lokanta ve kafe çalışanlarına sigorta primi desteği! - Haberler
İŞ-YAŞAMSigorta priminden yararlanamayanlara destek
Ticaret Bakanı Pekcan: Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi üs seçmesi şaşırtıcı değil
İŞ-YAŞAM'Xiaomi'nin ülkemizi seçmesi şaşırtıcı değil'
2035 yılı ihracat beklentisi yüzde 93'lük artışla 330,4 milyar dolar
İŞ-YAŞAMİşte 2035 yılı ihracat hedefi
Ambalaj sektöründen 5,1 milyar dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAM'Dış ticaret fazlası vermeyi başardık'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Sermaye kontrolü hiçbir şekilde gündemde yok
İŞ-YAŞAM"Sermaye kontrolü hiçbir şekilde gündemde yok"
Acıbadem'den Sırbistan çıkarması - haberler
İŞ-YAŞAMAcıbadem'den Sırbistan çıkarması
OYAK, Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını satın aldı
İŞ-YAŞAMNutella'ya 'Ordu' rakip
Emtia piyasası geçen hafta negatif bir seyir izledi
İŞ-YAŞAMEmtia piyasasında negatif seyir
SON DAKİKA: Tapuda yeni dönem başlıyor! E-Tapu ile sahtecilik önlenecek!
İŞ-YAŞAMTapuda yeni dönem başladı
Çekya'nın en zengin insanı Kellner yaşamını yitirdi
İŞ-YAŞAMÇekya'nın en zengin insanı yaşamını yitirdi