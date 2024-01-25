Kısa Film Yarışması jürisi belirlendi
43. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Kısa Film Yarışması'na katılacak filmleri değerlendirecek olan jüri üyeleri belirlendi.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak
43. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılacak filmleri değerlendirecek olan jüri üyeleri belirlendi.
43. İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde yönetmen Kasım Ördek, yönetmen ve görsel sanatçı Zeynep Demirhan; oyuncu, yazar ve yönetmen Barış Gönenen yer alacak.
ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
İstanbul Film Festivali tarafından düzenlenen Ulusal Kısa Film Yarışması, kısa film yapımını teşvik etmeyi, bu alandaki gelişimi destekleyerek nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.