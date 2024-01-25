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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Kısa Film Yarışması jürisi belirlendi

        Kısa Film Yarışması jürisi belirlendi

        43. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Kısa Film Yarışması'na katılacak filmleri değerlendirecek olan jüri üyeleri belirlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 00:24 Güncelleme: 25.01.2024 - 00:24
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        Kısa Film Yarışması jürisi belirlendi
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak

        43. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılacak filmleri değerlendirecek olan jüri üyeleri belirlendi.

        43. İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde yönetmen Kasım Ördek, yönetmen ve görsel sanatçı Zeynep Demirhan; oyuncu, yazar ve yönetmen Barış Gönenen yer alacak.

        ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

        İstanbul Film Festivali tarafından düzenlenen Ulusal Kısa Film Yarışması, kısa film yapımını teşvik etmeyi, bu alandaki gelişimi destekleyerek nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

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        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #Kısa Film
        #jüri
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