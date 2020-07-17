Kısa filmler 'Köprü'de buluşuyor

HABERTURK.COM

15'inci yılında Anadolu Efes'in katkılarıyla çevrim içi olarak düzenlenen 'Köprüde Buluşmalar', bu yıl kovid-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından sinemacıların proje ve filmlerini geliştirmelerine destek olmaya devam etmek amacı ile gerekli önlemleri alarak Asteros Film desteği ile düzenlenecek 5. Kısa Film Atölyesi'ni 14 - 23 Eylül arasında çevirim içi olarak gerçekleştirilecek.

Kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlayan atölyelerin dördüncüsü için son başvuru tarihi 10 Ağustos 2020. Başvurular arasından seçilecek 5 kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları projelerini sinema sektöründen deneyimli yönetmen, yazar ve yapımcılar ile grup çalışması formatında çalışarak geliştirecekler. Ayrıca görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, cast direktörü, yönetmen asistanı ve yapım amiri ile yapılacak derslerde yapım sürecine hazırlanacaklar.

Atölyenin sonunda ekipler yapımcı - yönetmen çalışması disiplinini geliştirmiş ve eğitmenler ile birlikte projelerinin profesyonel sunum dosyasını hazırlamış olacaklar. Atölyeye katılan sinemacılara sertifika verilecek. Şimdiye kadar atölyeye katılan filmlerden 'Aylin' (Ozan Yoleri),'Bugün Ölmek İstemiyorum' (Onur Sefer) ve 'Manzara' (Büşra Atamer Balkan) çekimlerini tamamladı. 'Aylin' filmi dünya prömiyerini Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nde yaparken yönetmenliğini Deniz Göktaş'ın üstlendiği 'Tatilin İlk Günü' çekimlerini tamamladı ve Sami Morhayim'in yönetmenliğini yapacağı 'Susam' projesi Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi.